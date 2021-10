Había anunciado que se iba a sumar al Desarme y lo hizo. El chef asturiano José Andrés ha aprovechado su estancia en la capital del Principado para degustar los garbanzos con bacalao, los callos y el arroz con lecheque estos días sirven los restaurantes de la ciudad para conmemorar una parte de su historia: la victoria de las tropas isabelinas frente a los carlistas.

"He perdido 30 kilos durante la pandemia y estoy muy orgulloso de ello pero si me ponen delante el menú, me sumo. Me gustan las tradiciones y lo voy a degustar", había advertido José Andrés, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021, durante la rueda de prensa que ofreció en el Hotel de la Reconquista. Y vaya si lo hizo. El cocinero disfrutó del Desarme en 'El Fartuquín', un conocido restaurante del Antiguo de Oviedo. Jose y Mari, los dueños del negocio, aprovecharon para enseñar al chef los entresijos de los platos y el postre que se sirve en la capital asturiana durante estos días. "Mari, le habrás enseñado algún truco", apuntaba una clienta en las redes sociales donde han mostrado las fotos con el popular cocinero de Mieres.





José Andrés se mostró encantado, en todo momento, con los clientes y el personal que trabaja en el local y no dudó en fotografiarse con todos ellos. El chef, que ha figurado en dos ocasiones en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time, lleva días en la capital asturiana. Está participando en los actos paralelos organizados por la Fundación Princesa de Asturias con motivo de la entrega de los galardones el próximo viernes 22 de octubre en el Teatro Campoamor. Pero también está poniendo su "granito de arena" para mostrar las "bondades" de España al resto del mundo, para lo que está rodando un documental con seis episodios sobre el país que se emitirá en Discovery Plus a partir del mayo de 2022 para 172 países.