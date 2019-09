El chef asturiano José Andrés se vuelca con las víctimas del huracán Dorian

La ONG del cocinero asturiano José Andrés, World Central Kitchen, ha comenzado a repartir ayuda a la población de las castigadas islas Ábaco, en Bahamas, tras el paso del huracán 'Dorian', según ha confirmado el chef: "Son 70.000 personas que necesitan toda la ayuda que les podamos dar".

"Nosotros ya ayer pudimos, con World Central Kitchen, traer casi dos mil y pico comidas a Ábaco, hoy vamos a llevar 5.000 y vamos a llevar una cocina que estamos intentando poner en marcha", ha dicho José Andrés desde el aeropuerto de las islas después del aterrizaje.

José Andrés ha indicado que en estos momentos están trabajando en unas "cocinas muy grandes" que les han prestado y su deseo es poder llegar a preparar entre 10.000 y 15.000 comidas.

El cocinero de Mieres, que tiene nacionalidad estadounidense y española, ha apuntado que espera poder trasladarse desde Ábaco a la zona de las islas de Gran Bahama, donde la ONG tiene como apoyo logístico dos helicópteros, un barco y un vehículo anfibio.

"La situación es tal y como la veis en televisión, una isla totalmente inundada por el mar Caribe", asegura José Andrés, que ha explicado que grandes partes de Gran Bahama y Ábaco quedaron cubiertas con casas literalmente "debajo del agua".

Reporting in after a long day on Abaco and visiting Green Turtle Cay, where all 550 people survived! We @WCKitchen brought hot meals and heard incredible stories....They need a few things, but otherwise are okay!! #ChefsForBahamas pic.twitter.com/sqrPmEbYmx