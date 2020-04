Adrián Barbón plantea unos "Pactos de Fruela" para la reconstrucción de Asturias

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reclamado este lunes a todos los grupos con representación en el parlamento regional su apoyo para poder alcanzar a nivel regional unos pactos similares a los de La Moncloa de 1977 que permitan alcanzar un "gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de Asturias".

En su comparecencia telemática ante el grupo de trabajo constituido en la Cámara autonómica para seguir la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, Barbón se ha referido a estos acuerdos como a los "Pactos de Fruela", en referencia al nombre de la calle en la que se ubica la sede de la Junta General del Principado, en el centro de Oviedo.

"Hay que trabajar en un gran acuerdo por la reconstrucción en nuestra tierra en la que los grupos políticos tendrán que ser elementos destacados", ha señalado el jefe del Ejecutivo asturiano al plantear la necesidad de replicar en Asturias los nuevos pactos de La Moncloa que reclama el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a nivel nacional para hacer frente a la crisis de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus a nivel nacional.

Barbón ha afirmado que las comunidades autónomas van a formar parte de esos nuevos pactos, tal y como han reclamado varias autonomías, entre ellas, la asturiana, "porque en estos momentos son absolutamente necesarios".

No obstante, ha advertido también de que posteriormente ese gran acuerdo deberá tener su réplica en Asturias en unos "pactos de Fruela" que permitan afrontar la reconstrucción de la región tras la pandemia, acuerdos para los que el presidente ha reclamado aportaciones de todos los grupos y en los que se contará también con la participación de los ayuntamientos.

"¿Si en momentos como éste no somos capaces de unir esfuerzos, para qué servimos los políticos?", se ha preguntado el presidente del Principado antes de afirmar que "la batalla al coronavirus aún no está ganada" y de que éste no es el momento de desgastar a un gobierno, sino de salvar vidas..

Aunque ese es el objetivo primordial, Barbón también ha incidido en que es preciso "empezar a repensar juntos la salida", una etapa que va a suponer un "momento muy peligroso y difícil" porque, además, no hay ejemplos en el mundo de cómo hay que hacerlo.

En este punto, ha recogido las propuestas que le han trasladado distintos partidos y se ha comprometido a apoyar la creación de un grupo de trabajo específico en la Junta Genearl que se encargue de analizar el conjunto de la gestión de la crisis y sacar conclusiones, no para buscar culpables de lo hecho, sino soluciones para el futuro y crear protocolos.

Barbón ha comparecido este lunes por videoconferencia ante el grupo de trabajo de la Junta General para el seguimiento y evaluación del coronavirus en Asturias cuando ha transcurrido ya casi un mes y medio desde que el 29 de febrero se registrase el primer caso en la región y cuando se llevan ya acumulados 149 fallecidos.

Tras asegurar que Asturias "no piensa dejar a nadie atrás en esta crisis", de recordar a las víctimas y de agradecer la colaboración de la población con el confinamiento y de todos cuantos están trabajando, ha señalado que su Gobierno ha llevado a cabo una actuación "transparente" respecto a la pandemia y que ha adoptado medidas que, en algunos casos, se adelantaron a las adoptadas en el resto del país.

Además, ha destacado que Asturias es la comunidad autónoma que más test de detección ha realizado en relación a la población de todas las comunidades autónomas, con más de 23.000 pruebas por millón de habitantes, muy por encima de los realizados en Alemania, Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que se ha conseguido que la red hospitalaria no se colapsara, y que ahora la batalla se centra en las residencias de mayores", unos centros que, en su opinión, deberán repensar el modelo de gestión tras esta crisis.

Al margen de las medidas adoptadas en el ámbito sanitario, Barbón ha defendido las diez medidas que su Ejecutivo ha tomado en materia económica, ocho de las cuales ya están plenamente en vigor, mientras que las las otras dos espera que estén ya e en marcha a lo largo de esta semana.

"Asturias ha conseguido también salvar su corazón industrial con una interpretación valiente que hizo el Gobierno con el decreto que establecía los servicios esenciales" hace quince días, ha señalado tras subrayar que también se ha hecho un importante esfuerzo para agilizar la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo.

Reacciones de la oposición

Sin embargo, la portavoz del PP, Teresa Mallada, ha puesto en cuestión el pacto ofertado por Barbón, ha vuelto a reclamar la apertura de la Junta General para evitar que el Gobierno siga "haciendo y deshaciendo" a su antojo y ha asegurado que días se han visto "bastantes errores en la gestión" y que ha habido "oscurantismo" en torno a lo que está pasando en los geriátricos, por lo que ha reclamado una comisión de investigación.

La portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, tras señalar que ha habido errores en la gestión de esta crisis y de cuestionar a Barbón por no haber defendido con contundencia en Madrid los intereses de Asturias, ha reclamado una foro de expertos para la salida del confinamiento que se encargue de hacer un plan de actuación ante nuevas epidemias, protocolos de emergencia o un plan de digitalización de la administración a corto plazo.

La portavoz de Podemos, Lorena Gil ha recriminado especialmente la gestión llevada por el Ejecutivo en unas residencias de ancianos "en una angustiosa situación" y ha cuestionado las medidas adoptadas para apoyar a los empresarios y mantener el empleo, pero también ha mostrado su apoyo al Gobierno en este momento y trasladado la necesidad de nuevos consensos en materia de protección social.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, ha coincido con Barbón en la necesidad de alcanzar un "amplio acuerdo social y político" junto a agentes sociales, ayuntamientos y tercer sector para poner en marcha cuanto antes las medidas que permitan el impulso económico de la región y cuestiones sociales, pero también ha reclamado la creación de una comisión de estudios de esta crisis formada por expertos independientes.

Desde Foro, Adrián Pumares ha pedido a Barbón que se deje de triunfalismos, y más en un momento en el que aún no se sabe hacia dónde puede evolucionar la crisis en Asturias, aunque también ha advertido de que desde su formación sí que se apuesta por el diálogo en la etapa que ahora se abre.

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que ha echado en falta autocrítica en la gestión del presidente y que ha criticado que se pida lealtad a ciegas, sí que se ha mostrado dispuesto a consensuar medidas por lo que se ha ofrecido a "tender las manos tantas veces" como las rechazadas hasta ahora por Barbón.