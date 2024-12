Enzo Ferrero, de Buenos Aires a la puerta 11 de El Molinón: "Después de tantos años e historias, es un reconocimiento muy importante"

Una leyenda del Sporting que también tendrá su puesta en el estadio de El Molinón. Junto a Quini, Castro y Cundi, Enzo Ferrero contará desde este jueves con una puerta a su nombre en el coliseo rojiblanco. Un reconocimiento a diez años vistiendo la camiseta del primer equipo como uno de los máximos exponentes de ese Sporting de mediados de los 80 que jugó Europa y que era puntero en Primera. Más allá de lo deportivo, la identificación de Ferrero con el Sporting le ha llevado a ser uno más. Esa puerta 11 de El Molinón ya tiene nombre propio. Algo que hace a Ferrero sentirse “muy emocionado” como reconoce en Deportes COPE Asturias.

Enzo Ferrero aterrizó en Gijón en el año 1975. Llegaba desde Boca Juniors. Y desde entonces, hasta hoy: “El año que viene hago 50 años”. Y es que ese salto entre Argentina y España, entre Boca y Sporting, acabó siendo un bálsamo. Hombre de dos equipos, jugó la parte final de su carrera con el 11 a la espalda en un Sporting que hizo historia. Y ahora dará nombre a la puerta que lleva ese número en el estadio, algo que le emociona, como él mismo reconoce: “Después de tantos años y tantas historias, un reconocimiento así es muy importante”. Tantos años y tantas historias que dejan mucho hueco en la retina: “Hay muchos recuerdos. Quizá el primer partido de UEFA con el gol olímpico contra el Torino o el 4-1 contra el Barça. La época grande que tuvimos como equipo en Primera durante tantos años”.

ATERRIZAR Y QUEDARSE

Cuando llega a España, no se imagina lo que la vida le iba a acabar deparando: “Nadie esperaba que ocurriera nada de esto. La vida da vueltas y aquí estamos. Echo de menos Buenos Aires, Argentina, Campana... La ciudad de uno”. Un cambio grande, pero una adaptación rápida: “Venía por poco tiempo pero me quedé. Y a los dos meses de venir murió mi padre. Me fui quedando y me quedé. Coincidió que empezamos a crecer como equipo y como club y se vivieron las mejores épocas del Sporting”.

RSG Enzo Ferrero junto con Cali Izquierdoz

Dos finales de Copa del Rey, un subcampeonato de Liga... Aquellos partidos contra el Madrid y aquel cántico de 'Así gana el Madrid' que nació de El Molinón, en una jugada con Ferrero como protagonista: “Fue una jugada que tuve la mala suerte de participar. Si hubiera habido VAR nos hubieran amonestado a los dos. Yo al verme sangre le golpeé. Tampoco fue un golpe fuerte, pero hizo lo que tenía que hacer”.

el sporting de ahora

Y de vuelta al presente, una jugada que recuerda a la que todavía se ha vivido con Rubén Yáñez en Cartagena: “Prácticamente la misma historia. Con el reglamento es expulsión. Saca el codo, pero porque no puede hacer otra cosa. Luego ya la interpretación de penalti o no... es la interpretación del árbitro”. Pese al tropiezo en ese partido, Ferrero respalda la imagen y las sensaciones del Sporting de Albés: “Las sensaciones son buenas. Hay diez o doce equipos metidos en un puño. La Liga es muy larga y muy competida y el Sporting tendrá que saber rotar bien. Es una plantilla un poco corta y tendrá que hacer muchos malabares Albés para estar arriba siempre. Lo que me gusta es la verticalidad y que defensivamente estén armados. Tienen que seguir trabajando lo defensivo y en tener más definición”.