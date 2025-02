Así es la situación del 80% de los trabajadores sociales en Asturias: "Si me quitan esto, me quitan la vida"

Ninguneados. Es como se sienten los trabajadores sociales en Asturias que, durante años, han ayudado a los chavales de los centros de menores en la región. Después de todo este tiempo, se han llevado un mazazo con la última oferta pública de empleo del Principado. En ella se ofertan 173 plazas para educadores y trabajadores sociales. Con una novedad: solo podrán optar a ellas personas que cuenten con esas titulaciones universitarias.

Después de mucho tiempo advirtiendo de su rechazo, este miércoles se han manifestado frente a la Junta General, durante el pleno que se estaba celebrando en el interior. Explican que, de la actual plantilla de trabajadores sociales, solo el 80% cuenta con la titulación que ahora se les exige. "Pedimos que se nos reconozca como hasta ahora. Que se reconozca la diversidad de titulaciones, la importancia de que la educación de los chavales sea diversa. Está muy bien que haya educadores sociales -con título específico- y que reclamen su sitio, pero es que nadie les quita su sitio. Hay campo para todos", denuncia Beatriz, que lleva 15 años trabajando con esos chavales.

Ella es una de las que teme por su puesto. Es abogada y criminóloga. No cuenta con la titulación específica. "Es una maravilla trabajar con nuestros menores. Yo soy feliz. Si me quitan esto, me quitan la vida", ha señalado. Es por eso por lo que aseguran que, tanto ella como sus compañeros, no cesarán en sus propuestas, hasta que la administración les tenga en cuenta.

COPE Asturias Buscan crear un "cuerpo integrador" que tenga en cuenta todas las titulaciones "afines" a los actuales trabajadores

llegarán a la junta general

La próxima carta que jugarán sindicatos y trabajadores es la de una Propuesta No de Ley. Llegará a la Junta General el próximo 19 de febrero, y ya cuenta con el apoyo de varios grupos parlamentarios. "Ha confirmado el PP; ha confirmado Tomé; y ha confirmado FORO", ha explicado Élida Vázquez, presidenta del comité de empresa de Derechos Sociales. En cuanto a los demás, ha señalado que "están que sí, que no".

Lo que incluirá esa Propuesta No de Ley es la modificación de la ley de empleo público. La idea es la creación de un "cuerpo integrador" que tenga en cuenta todas las titulaciones "afines" a los trabajadores que durante tantos años han trabajado con los menores. En caso de que la propuesta no salga adelante, sindicatos y trabajadores amenazan con ir a la huelga.