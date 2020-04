La alcaldesa de Gijón, sobre el ruido en los balcones: "No compitamos con Springsteen"

El Ayuntamiento de Gijón, a través de su alcaldesa, Ana González (PSOE), ha animado este lunes a la población gijonesa a "no competir con un concierto de Bruce Springsteen" durante el vermú ciudadano o el homenaje a los sanitarios que suele hacerse en las ventanas de las casas, con aplausos a las 20:00 horas de cada día.

En un vídeo colgado en las redes sociales, la regidora ha recalcado que el Ayuntamiento gijonés mantendrá la flexibilidad en cuanto a la Ordenanza del Ruido y las horas permitidas, pero ha llamado la atención sobre que hay que compatibilizar este tipo de actividades con el descanso de otras personas.

"Es importante, en estos días tan complicados, que mantengamos una buena convivencia e incluso que socialicemos con nuestros vecinos y vecinas y acudamos a esas citas en el balcón para seguir hablando y saludándonos. Es un momento para juntarnos, pero tenemos que combinarlo con el respeto a otras personas que tienen que dormir, como profesionales sanitarios que están descansando para incorporarse a su turno", ha dicho la alcaldesa.

Por eso, ha pedido "controlar un poco los decibelios; me gustaría que no compitiéramos con un concierto de Bruce Springsteen". "No hace falta que se oiga en toda la ciudad", ha apuntado Ana González, en aras a mejorar la convivencia para compatibilizar que el que quiera descansar pueda hacerlo y que quien quiera pueda participar en un espacio de entretenimiento y de encuentro en el vecindario.