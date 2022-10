Adrián Pumares será el candidato de Foro a la presidencia del Principado

El portavoz parlamentario y reelegido secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, encabezará la candidatura autonómica de esta formación en las elecciones del próximo mes de mayo tras la propuesta realizada por su presidenta, Carmen Moriyón, a la nueva Comisión Directiva surgida del V Congreso del partido celebrado en Oviedo.



Moriyón, ratificada por unanimidad de los 111 compromisarios asistentes al congreso al frente de la nueva Comisión Directiva, ha asegurado no tener "la más mínima duda" de que Pumares debe encabezar esa candidatura "por su trabajo, por su perfil y por su forma de ser".

La líder forista, emocionada al inicio de su discurso, se ha mostrado convencida de que el futuro candidato será capaz de conformar "un equipo ganador", una labor en la que le ha garantizado su apoyo y el del resto de la Comisión Directiva después de que hace cuatro años Foro obtuviera dos escaños en la Junta General del Principado y 49 concejales en Asturias, con tres alcaldías.



Además, la presidenta de Foro, que ha pedido "tiempo" para decidir si opta de nuevo a la Alcaldía de Gijón que ostentó entre 2011 y 2019, ha puesto como ejemplo de los "candidatos cívicos" que busca su partido al futuro cabeza de lista en Avilés y nuevo miembro de la Comisión Directiva, Javier Vidal, hasta ahora concejal no adscrito tras dejar Ciudadanos, y al presidente del partido en Oviedo, Carlos Suárez, con los que ha confiado en volver a tener representación en ambos ayuntamientos.



"La sociedad asturiana no nos dio la espalda; nos dio un toque de atención, sí. Pero nunca nos ha dado la espalda. Y por eso le doy las gracias hoy. Porque nunca ha dejado de escucharnos, de trasladarnos necesidades, de hacernos llegar cuestiones en las que ser útiles", ha subrayado Moriyón sobre la evolución de un partido creado en 2011 y que pocos meses después llegó al gobierno autonómico tras obtener 16 de los 45 diputados en la Junta General.



A su juicio, al igual que en 2011, Foro sigue sin creer que "los partidos de Madrid" tengan las soluciones para Asturias como demuestran "cada día" dado que "en Génova y en Ferraz sólo se habla de Asturias cuando hay barullo" mientras que, ha subrayado, en su partido las decisiones sobre la región se deciden en el Principado porque cuenta con "el arraigo, la tradición y el conocimiento".



"Los dos grandes partidos de Madrid no pueden ofrecer nada a Asturias, más que recetas recicladas y discursos de cartón-piedra. Por eso, las comunidades como el Principado caen en la irrelevancia y ante eso tenemos que sublevarnos y construir esa alternativa", ha añadido.



Frente a esas formaciones, ha asegurado, Foro ya ha corregido su rumbo y ha pedido "perdón por perderlo" con lo que ha realizado ya "los deberes" que otras formaciones tienen pendientes, a su juicio.



Antes de la intervención con la que Moriyón ha cerrado la asamblea, los 111 compromisarios asistentes al congreso -todos los militantes con un año de antigüedad tienen derecho a participar-, los participantes habían ratificado por unanimidad a la nueva Comisión Directiva, la única candidatura presentada y que contó con el aval de 436 afiliados, donde Pumares seguirá como secretario general.



Foro Asturias ha cerrado así el proceso de refundación iniciado el año pasado durante la asamblea extraordinaria que sirvió para dejar atrás la etapa de Francisco Álvarez-Cascos, ahora expulsado y denunciado ante los tribunales por el partido que impulsó hace once años para llevarlo al gobierno cinco meses después de su fundación.



El anterior cónclave renovó los Estatutos y cambió hasta la denominación del partido, que dejó de denominarse Foro Asturias Ciudadanos -acrónimo que coincidía con el de Álvarez-Cascos-, pero dejó pendiente la renovación de la Comisión Directiva.