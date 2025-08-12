Oviedo presenta en la FIDMA la Fiesta del Desarme, a un paso de ser de Interés Nacional

La Feria Internacional de Muestras de Gijón ha sido el escenario elegido por el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, para presentar las novedades de la tradicional Fiesta del Desarme, una de las celebraciones gastronómicas más destacadas de la capital asturiana, que se celebrará del 19 al 27 de octubre. La edición de 2025 llega cargada de actividades culturales, históricas y gastronómicas, con el objetivo de fortalecer la proyección nacional e internacional de la fiesta.

A UN PASO DE SER FIESTA DE INTERÉS NACIONAL

Una de las principales novedades de este año es la aspiración de la Fiesta del Desarme al reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. García Quintana detalló que, en colaboración con la Secretaría de Estado, la Cofradía del Desarme y del Principado de Asturias, se está trabajando arduamente para conseguir este estatus antes del 19 de octubre. "Esa distinción permitirá dar un impulso significativo a la celebración, atrayendo a turistas tanto nacionales como internacionales", destacó el concejal en COPE.

COPE Asturias Alfredo García Quintana en el stand de Coca-Cola

NANDO AGÜEROS, PREGONERO

La fiesta contará con un pregonero de lujo. Se trata del reconocido cantante Nando Agüeros, quien se encargará de promocionar el menú del Desarme que incluye garbanzos con bacalao, callos y el tradicional arroz con leche.

EFE/ J.L.Cereijido Plato de callos del menú del Desarme, típico de Oviedo

En el Desarme no solo se destaca la gastronomía ovetense, sino también la cultura y la historia de la ciudad, con una serie de actividades que incluirán concursos de poesía, vestimenta de época, recreaciones históricas de la batalla entre carlistas e isabelinos, y hasta representaciones teatrales. “Todo ello contribuirá a convertir la fiesta en un evento multidisciplinario que no solo atraerá a los amantes de la buena comida, sino también a los interesados en la cultura y las tradiciones asturianas”, destacó Quitana.

EFE/ Alberto Morante Recreación histórica de las guerras carlistas, con motivo del Desarme

MÚSICA

La importancia de la música también será un eje central en esta edición. Según explicó García Quintana, se contará con la participación de diversas bandas de música de localidades asturianas y se espera que Nando Agüeros, además de su rol como pregonero, ofrezca alguna sorpresa musical para los asistentes.

EL TURISMO crece en oviedo

En cuanto al turismo en Oviedo, García Quintana destacó que las cifras son muy positivas, con la ciudad superando el millón de pernoctaciones hoteleras en los últimos dos años. Sin embargo, el concejal señaló que aún existen retos importantes, como la desestacionalización del turismo y la necesidad de aumentar tanto la estancia media como el gasto.