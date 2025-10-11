El motivo por el que una gran lona cubre uno de los edificios más emblemáticos del centro de Oviedo

Quienes pasean estos días por la Plaza de la Escandalera de Oviedo miran con curiosidad hacia lo alto. Parte de la fachada del edificio de Unicaja, uno de los inmuebles más reconocibles del centro de la capital asturiana, ha quedado cubierta por una enorme lona. Los andamios y el movimiento de operarios ya habían despertado las especulaciones. ¿Una restauración? ¿Una nueva campaña comercial? ¿Un homenaje? La respuesta, sin embargo, es mucho más artística. La lona anuncia la exposición de la reconocida fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, Premio Princesa de las Artes 2025, que puede ser visitada en la Fábrica de Armas de la Vega.

La muestra 'Graciela Iturbide: España y México' es una de las grandes citas de la Semana de los Premios Princesa y permanecerá expuesta en La Vega del 16 al 25 de octubre. La exposición reúne 173 fotografías seleccionadas personalmente por la artista, permite hacer un recorrido visual que enlaza dos mundos —España y México— y explora la mirada poética, crítica y profundamente humana de Iturbide.

La lona que estos días sorprende a ovetenses y visitantes es solo el primer gesto visible de la Semana de los Premios Princesa con una intensa agenda cultural que este año incluye cerca de 80 actividades en distintos puntos de Asturias: Oviedo, Gijón, Avilés, Colombres y San Martín del Rey Aurelio. Habrá ciclos de cine, conciertos, exposiciones, talleres y experiencias interactivas diseñadas para acercar la cultura y el pensamiento de los galardonados al público.

La Princesa de Asturias entregará los galardones que llevan su nombre el viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo. Este año los recibirán la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide (Artes); el demógrafo estadounidense Douglas Massey (Ciencias Sociales); el escritor Eduardo Mendoza (Letras); el filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han (Comunicación y Humanidades); la tenista estadounidense Serena Williams (Deportes); el Museo Nacional de Antropología de México (Concordia), la genetista estadounidense Mary-Claire King (Investigación Científica y Técnica) y el economista y político Mario Draghi (Cooperación Internacional).