El juez envía a prisión al matrimonio que tuvo a sus tres hijos encerrados en una vivienda de Oviedo

"Indicios suficientes de criminalidad". Es lo que había detectado la Policía Local de Oviedo en su intervención en un chalet de la capital asturiana, donde un matrimonio ha tenido encerrados a sus tres hijos durante cuatro años, desde diciembre de 2021. La Fiscalía también entiende que los hechos podrían ser constitutivos de delito, solicitando la prisión provisional y sin fianza para los dos progenitores. Una petición que ha aceptado el Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo.

La medida cautelar llega al considerar la Fiscalía que existe riesgo de fuga y para garantizar la seguridad de los tres hermanos, que se encuentran en un centro de menores, bajo la tutela del Principado de Asturias. Según el relato fiscal, el matrimonio podría haber cometido delitos de detención ilegal, abandono de familia y maltrato psicológico. Ahora, el Juzgado tendrá que analizar toda la información recopilada y dictar el correspondiente auto.

COPE Asturias Entrada principal de la Audiencia Provincial de Asturias

LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

La investigación de la Policía Local empezó el 14 de abril, cuando una vecina se pone en contacto con el equipo municipal de Infancia y Familia para alertar de que unos niños podrían estar sin escolarizar. Desde ese momento, se activa el protocolo habitual de coordinación entre áreas municipales y se traslada la información a la Policía Local. Lo que parecía una simple falta de escolarización derivó en una investigación que permitió descubrir una situación mucho más grave.

Durante varios días, una unidad operativa de la Policía Local —formada por el inspector jefe y cinco agentes, coordinados por el comisario— lleva a cabo una vigilancia discreta. Confirman que en la casa no se aprecia ninguna actividad cotidiana, y que no hay más personas empadronadas que el titular del alquiler. Recogen testimonios vecinales y confirman que los menores no acuden a ningún centro educativo.

Con esos datos, la Policía traslada el caso a la Fiscalía de Menores, que decreta que se verifique si en ese domicilio hay menores y si están bien atendidos. Una actuación que se lleva a cabo este lunes, 28 de abril, a las 11.15 horas, justo antes del apagón que afectó a nivel nacional, lo que obliga a los agentes a trabajar sin acceso a bases de datos, pero manteniendo la comunicación por radio.

"situación de riesgo"

En la intervención, los agentes acceden al domicilio con el consentimiento del padre. Una vez dentro, confirman que los tres menores -dos gemelos de ocho años y un tercero de diez- vivían en condiciones insalubres, con acumulación de basura, almacenamiento de medicamentos... "Se lleva a cabo una inspección ocular que determina una situación que puede determinarse como 'de riesgo' para los menores", ha explicado el Jefe de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano.

Además, Lozano ha señalado que, junto a los agentes, también una traductora accedió a la casa, para garantizar que la comunicación los los padres y los niños pudiese llevarse a cabo de forma fluida. "Logró comunicarse activamente tanto con el titular de la vivienda como con la mujer, y dirigió algunas palabras a los menores. Por lo que conocemos, los menores utilizaban el inglés", ha indicado Lozano.

COPE Asturias El jefe de la Policía Local de Oviedo, Javier Lozano, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado

"tacto exquisito"

Los niños fueron trasladados al HUCA para recibir una primera asistencia médica. Para conocer con más detalle el estado en el que estaban. Algo para lo que estuvieron acompañados, en todo momento, por su madre... Así lo decidió la policía, con el fin de no alterar su estado emocional. Tras finalizar el chequeo, pasaron a quedar bajo tutela del Principado, acogidos en un centro de menores en Oviedo. Una vez se aseguró su protección, se procedió a la detención de los progenitores.