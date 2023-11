La estación de tren de Oviedo ya se prepara para la llegada del AVE. El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, ha fijado para mediados de diciembre la culminación de la ampliación de la parada de taxis que está en la estación. Duplicará su capacidad actual, que es de diez taxis. Una actuación necesaria para dar respuesta al incremento de pasajeros previsto con la llegada de la alta velocidad. Está previsto que la obra pueda comenzar la semana que viene y que en unos 15 días pueda estar finalizada.

Son los plazos que ha dado el alcalde Alfredo Canteli este martes: "Es una obra que estaba prevista. Hay unos planos ya, llevamos un par de meses trabajando para ello. Hay una cesión del espacio para poder hacer la obra y vamos a hacer unos aparcamientos para taxis importantes. La semana que viene puede empezar. Ya se hizo el comunicado a Renfe, tenemos la autorización de la propiedad, el dinero... Está todo previsto para empezar muy pronto. Si empezamos la semana que viene para mediados de mes tendría que estar hecho".

Tras las declaraciones del consejero de Fomento hace unos días, Canteli destaca que el Ayuntamiento cumple con su parte: "La parte de movilidad que le correspondía al Ayuntamiento está ya ejecutada. Ahora esperemos que la intermodal, la parte frontal de la Estación, que no es nuestra, también se haga lo mismo".

La capacidad de la parada se verá ampliada a más de una veintena de taxis, algo que permitirá estar mejor preparado para el incremento de pasajeros que está previsto que traiga la llegada del AVE. También aliviará la zona en horas punta, ya que es habitual que en horas punta haya muchos vehículos particulares para dejar o coger pasajeros.

Los taxistas, a la espera

Los taxistas ven bien la ampliación, pero todavía no saben si será suficiente. José Antonio Suárez, presidente de Radio Taxi Principado cree que habrá que esperar la evolución de la llegada del AVE para valorar: "No me parecen demasiadas, pueden ser justas. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos, porque la perspectiva es que haya mucha gente y sobre todo en horas puntuales cuando lleguen los trenes de Madrid".