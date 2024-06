Que los ciudadanos europeos (británicos, nórdicos o alemanes) ven a España como un país donde disfrutar de las vacaciones es más que conocido. No hace falta más que darse un paseo por las playas del levante peninsular y las Islas Baleares para confirmarlo. Pero, ¿y si otra ciudad española ha ganado posiciones entre los habitantes del Reino Unido... como lugar de retiro tras la jubilación?

Al menos, es la ciudad señalada en un artículo de Alice Scarsi en el diario Daily Express. Según esta periodista, "la serenidad y la seguridad" de esta ciudad, unidas al coste de la vida, "más bajo que en las grandes ciudades", hacen de esta ciudad "la mejor para jubilarse".

Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, más conocido como el 'Calatrava'.EP



Alta calidad de vida

Ese es el titular de la noticia del Daily Express sobre Oviedo. Según Scarsi, la capital del Principado de Asturias "tiene mucho que ofrecer" y destaca la cultura, la historia arquitectónica y cómo no, la gastronomía. No pasa por alto esta periodista británica que Oviedo no tiene mar. De hecho, lo añade en su titular que, en inglés, reza: The pretty Spanish city named best for people to retire - and it isn't by the sea.

Dos de los seis diáconos, que se van a ordenar sacerdotes el domingo en la Catedral, nacieron en OviedoTurismo Asturias (Archivo)



El artículo también hace referencia a la "excelente calidad del aire" de Oviedo y considera a la capital del Principado "una joya inesperada para la calidad de vida".

Otras ciudades

Pero no solo destacan a la ciudad asturiana. También defienden que son buenos lugares para jubilarse Vigo, por sus "vistas costeras"; Elche, por su "encanto histórico y cultural"; Madrid, "por su encanto metropolitano" y Alicante o Málaga, "por sus playas".

Cristo en el monte Naranco de Oviedo.EFE/ Eloy Alonso



Sin embargo, el Daily Express defiende que Oviedo destaca por combinar todos estos atractivos, su clima y su cercanía con mar, "a menos de 30 kilómetros (o media hora en coche) de la ciudad costera de Gijón".