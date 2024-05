Cuenta atrás para el Desfile de las Fuerzas Armadas: comienza el montaje de la Tribuna Real

La Semana de las Fuerzas Armadas echa a andar en Asturias. Por Oviedo ya se ven circular abundantes vehículos y personal militar ultimando los preparativos y hasta han llegado los primeros blindados al campo de san Francisco, donde el miércoles se inaugurará una exposición de los tres ejércitos.

En Oviedo, el acto principal será el desfile que presidirán los Reyes el próximo sábado desde la tribuna que este lunes ha comenzado a instalarse en el cruce entre la Avenida de Galicia y la calle Hermanos Pidal. Los trabajos de colocación de esa tribuna han obligado a cortar al tráfico dos tramos de la Avenida de Galicia: el que va desde Hnos. Pidal hasta la Plaza de América, y, también, desde el cruce a Ciriaco Martín Vigil.

Un corte que la mayoría de los vecinos acepta de buen grado. "No me molesta, no, lo contrario. Estoy orgulloso por un evento de esta magnitud que tenemos aquí en la ciudad de Oviedo", nos contaba Víctor, mientras Rosa apuntaba que "habrá gente que proteste mucho y habrá gente que lo lleve con más paciencia. Yo con paciencia, siempre". En parecidos términos, Manuel se mostraba dispuesto a "odo lo que se puede hacer por la ciudad", destacando que "esto trae dinero para la ciudad, para los comerciantes. Yo que fui comerciante, pues esto...es dinero."

El de este lunes es sólo el primero de los cortes y restricciones de tráfico previstos para esta semana. El alcalde, Alfredo Canteli, pedía en COPE paciencia y colaboración a los vecinos, porque merece la pena.

"Es un lujo para Oviedo el que hayan venido", asegura Canteli, apuntando que los inconvenientes que suponen estos actos "puestos en la balanza" es "muy poco lo que lo que tenemos que sufrir, en comparación con la magnitud del evento que se va a celebrar en Oviedo".





Cortes y restricciones

Además del corte iniciado este lunes, estas son las restricciones de tráfico previstas para los próximos días:

22 DE MAYO: Con motivo del Izado de Bandera Nacional, que tendrá lugar en la calle Uría a las 12:30 horas (tramo entre la Plaza de la Escandalera y la confluencia con la calle Arguelles), se producirán cortes de tráfico que afectarán a la zona centro desde las 10:00 horas hasta las 14:00 horas.

El corte de tráfico se producirá en la confluencia de las calles Santa Susana y Marqués de Santa Cruz, Cabo Noval, San Francisco y la calle Uría, en el tramo desde la calle Arguelles hasta la calle Fruela. El eje de tráfico rodado que va desde la plaza del Carbayón hacia la calle Uría, en principio se mantendrá abierto, excepto que las circunstancias circundantes aconsejen lo contrario.

23 DE MAYO: Con motivo de la realización del “Ensayo del Desfile”, se realizará el corte de todas las calles detalladas anteriormente como recorrido del desfile y de todas aquellas otras convergentes y con salida a las mismas.

Los cortes de tráfico se realizarán a partir de las 21:00 horas y se prolongarán hasta las 02:30 horas de la madrugada.

Se prohibirá la circulación de todo vehículo por el interior del recorrido del desfile en dicho intervalo horario.

Estos cortes de tráfico se verán ampliados, durante el mismo tiempo, a las calles Arturo Álvarez Buylla-Guillermo Estrada- y Avenida del Cristo (en el tramo entre Guillermo Estrada y Plaza de la Paz), donde también se prohibirá el estacionamiento.

24 DE MAYO - ENCUENTRO DE BANDAS: A las 18:45 horas con salida desde 7 plazas de la ciudad, saldrán siete pasacalles musicales militares por diferentes calles de la zona céntrica de la ciudad, las cuales confluirán en la Plaza de la Catedral (Plaza de Alfonso II el Casto) donde tendrá lugar el Concierto Musical de las Fuerzas Armadas; motivo por el cual, el tráfico de la zona centro de la ciudad, se verá afectado con cortes y desvíos de tráfico que comenzarán y se prolongarán desde las 18:40 hasta las 19:45, afectando a la confluencia de las calles Santa Susana, Marqués de Santa Cruz, Cabo Noval, Uría (tramo entre la calle Fruela y Milicias Nacionales), Plaza del Carbayón, Melquiades Álvarez, Santa Clara y calle Foncalada.

25 DE MAYO: Con motivo del “Homenaje a los Fallecidos por la Patria en acto de Servicio”, que se desarrollará en horario de mañanas en la Plaza de España, quedará prohibido el estacionamiento en la calle Santa Teresa (entre la calle Calvo Sotelo y Plaza de España), así como en la totalidad de la Plaza entre las 07:00 horas y las 12:00 o finalización de los actos.

Este día es el “Desfile de las Fuerzas Armadas” a las 12:00 horas. Con el recorrido:

PLAZA DE LA PAZ (INICIO)-HERMANOS MENÉNDEZ PIDAL-REAL OVIEDO-PLAZA DE LA LIBERACIÓN-INDEPENDENCIA (Dislocación de parte de miembros del desfile a la altura de la calle Ingeniero Marquina para Acto Despedida de la Bandera Nacional)- CONTINUACIÓN DEL RESTO DE VEHÍCULOS Y TROPA POR LA AVDA DE SANTANDER-NICOLÁS SORIA-GENERAL ELORZA.

Con motivo de dicho evento, los preparativos previos inmediatos, la llegada de participantes, vehículos motorizados, etc. a la ciudad desde otras partes de la región, la entrada Sur a la ciudad por la Plaza de Castilla quedará cortada a la circulación desde las 06:00 horas, tanto el tráfico procedente de Gijón-Avilés y León por la A-66, como el procedente de la A-63 desde Grao, Trubia, etc y también se verá cortado el tráfico proveniente por la N-630 sentido hacia Oviedo, a la altura de la glorieta de la Urbanización de la Manjoya, debiendo los conductores buscar otras rutas alternativas de llegada a la ciudad.

Dentro del casco urbano, a las 07:00 horas aproximadamente se procederá al corte de todas las calles afectadas por el recorrido del desfile, así como de todas aquellas calles que se comunican con el mismo.

