Condena pionera en Asturias a una residente de un geriátrico por pegar y amenazar a una auxiliar

Sentencia pionera en Asturias: el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ha condenado a una usuaria del centro de mayores de El Cristo por agredir a una profesional. Es la primera condena contra una residente del ERA (la red de Establecimientos Residenciales de Asturias).

Según recoge la sentencia, la mujer golpeó en el hombro a la auxiliar que le iba a dar la medicación, porque no quería tomársela. También amenazó de muerte a otras profesionales, al grito de "¡Os voy a matar, os voy a rajar!". Tendrá que pagar 420 euros de multa y, durante 3 meses, no se podrá acercar a menos de 25 metros de la víctima, que no sufrió heridas físicas, pero que estuvo un trimestre de baja por ansiedad.

El caso del centro del ERA en El Cristo es el primero con condena, pero no el único. Lo ha dicho, en COPE, la presidenta del Comité de Empresa de los Establecimientos Residenciales de Asturias, Beatriz Fernández.

Este incremento de residentes con patologías psiquiatricos coincide con un aumento paralelo en los casos de agresiones físicas y verbales en los centros. “Llevamos tiempo denunciándolo, hay pacientes psicogeriátricos que agreden y hasta que no se da con la medicación que los estabiliza son agresivos. Además, “Estas agresiones están desde siempre, pero no es lo mismo la agresión de un residente que tiene una demencia a la de un residente con problemas psiquiátricos. De un tiempo a esta parte, este tipo de ingresos está creciendo y con ellos las agresiones”, asegura Beatriz.

Los trabajadores, que se sienten desprotegidos, piden más formación para saber tratar estas situaciones y personal especializado. Además, seguirán reclamando el plus de peligrosidad. “Nosotros estamos siendo víctimas de una situación peligrosa y eso tiene que estar reflejado como un complemento, así viene recogido en el convenio. Esperamos que esta sentencia abra una vía para poder negociarlo con el Principado", dice esperanzada Beatriz Fernández.