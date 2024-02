Canteli: "Tenemos que cerciorarnos de que lo que pasó en Valencia no puede pasar en Oviedo"

Oviedo ha rendido este lunes homenaje a las víctimas en el incendio que el pasado jueves calcinó un bloque residencial de Valencia y causó diez muertes.

Pese a la luvia, el alcalde y todos los grupos de la corporación municipal han guardado un minuto de silencio frente al Ayuntamiento, sumándose al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias, como muestra de su pesar con los fallecidos y sus familias, con los heridos y con las personas afectadas, y como manifestación de solidaridad con todos ellos.

"Era obligado tener este reconocimiento y este pequeño homenaje desde Oviedo a la ciudad de Valencia que lo está pasando muy mal" explicaba el alcalde, Alfredo Canteli, destacando que "hay unas familias que todavía no tienen ni identificados los cadáveres. Tenemos que estar con esa gente que lo está pasando muy mal en este momento".

El alcalde también ha reiterado que desde el ayuntamiento se van a tomar medidas para comprobar que en Oviedo no hay ningún edificio con el mismo revestimiento que el que ardió en Valencia. "Es posible que no los haya", asegura Canteli, pero "habrá que revisar un poco cómo son los edificios y espero que en Oviedoestén bien hechos".

Aunque confía en que no se encuentren problemas, advierte que "yo no soy un técnico para saberlo sin más, hay que mirarlo". Y recalca "es obligatorio que nos cercioremos de que lo que pasó en Valencia no puede pasar en Oviedo".

Lo que no ha concretado aún el alcalde es de qué forma se llevará a cabo esa comprobación, si se realizará una revisión de los edificios de la ciudad o de la documentación que obra en poder del ayuntamiento y la entregada para tramitar las licencias.

Entre tanto, en Valencia continúa la investigación para aclarar las causas del incendio. Un cortocircuito en el mecanismo del toldo del apartamento 86, es la causa que la Policía Científica baraja como más probable para explicar el inicio del fuego, pero sigue sin estar claro cómo pudo propagarse tan rápidamente. Todo apunta a que el revestimiento del edificio fue clave y, de ahí, el temor a que pueda haberse utilizado en otros muchos inmuebles repartidos por España.