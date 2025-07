Pedro Pascal explica por qué este lugar de Oviedo le ha enamorado durante sus días grabando una película: no es de los típicos y le encanta

Oviedo no solo enamora a quienes la visitan por primera vez, también conquista a las grandes producciones de Hollywood. En los últimos meses, la capital asturiana ha sido testigo del rodaje de Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos, una de las películas más esperadas del universo Marvel. El Palacio de Exposiciones y Congresos —una imponente obra de Santiago Calatrava— ha sido elegido como localización clave, aportando una estética moderna y futurista que encaja a la perfección con el tono del filme.

El elenco principal, formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, ha pasado varios días en la ciudad, y lo cierto es que Oviedo no ha dejado indiferente a ninguno de ellos. Más allá de los focos y las cámaras, los actores han tenido tiempo de pasear, conocer su entorno y, sobre todo, dejarse sorprender.

EFE Los actores de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos

EL DETALLE DE OVIEDO QUE HA ENAMORADO A PEDRO PASCAL: "EN ESPECIAL..."

Durante una entrevista recogida por la revista Fotogramas, Pedro Pascal —que interpreta al carismático Reed Richards (Mr. Fantástico)— no ha dudado en compartir qué es lo que más le ha gustado de su paso por Oviedo. “Oviedo. Okay. Four things”, empieza diciendo. Y, acto seguido, enumera: “Una increíble tienda de cómics justo al lado de nuestro precioso edificio. Arquitectura increíble, gente maravillosa y comida espectacular”.

Aunque las cuatro menciones dan buena cuenta del entusiasmo de Pascal, hay una que ha dejado especialmente sorprendidos a los fans y al entrevistador: la mención a la tienda de cómics Hangar Rebelde, ubicada a escasos metros del Palacio de Exposiciones. Un pequeño local especializado que, gracias a esta inesperada publicidad de un actor de talla internacional, se convierte ahora en parada obligatoria para los aficionados al mundo del cómic y del cine.

La tienda mencionada por Pedro Pascal no es un gigante comerc ial ni una franquicia de grandes dimensiones. Hangar Rebelde es un espacio independiente, muy querido por los vecinos y los fans del cómic, donde se mezclan cómics clásicos, novedades, figuras, pósters y un ambiente acogedor que invita a quedarse charlando y dialogando sobre los personajes de diferentes universos, como Marvel o DC.

Que uno de los actores más populares del momento la destaque en una entrevista internacional ha sido toda una sorpresa para su propietario, quien no oculta su emoción ante este inesperado reconocimiento.

EBON MOSS-BACHRACH SE QUEDA... CON LAS VACAS Y LOS MEJILLONES

El gesto de Pascal no es casual. El actor es conocido por su cercanía y por tomarse en serio cada entorno en el que trabaja. Su atención al detalle y su interés por lo local han hecho que su experiencia en Oviedo vaya mucho más allá del rodaje.

Hay muchas cosas fascinantes sobre Oviedo y su gente

Y no solo ha sido Pedro Pascal quien ha quedado fascinado con Oviedo y sus alrededores. Ebon Moss-Bachrach, que da vida a Ben Grimm (La Cosa), ha asegurado en la misma entrevista que le han impresionado “las vacas, el color verde de la hierba y los mejillones”. Una declaración sencilla, pero cargada de cariño hacia el paisaje asturiano y su riqueza natural.

La conexión entre el equipo y la ciudad ha sido tan positiva que muchos ya sueñan con que Oviedo aparezca claramente reconocible en la versión final del largometraje. Aunque, como suele ser habitual en las grandes producciones, los decorados digitales transformarán los espacios, el impacto que ha dejado la ciudad en el equipo es ya imborrable.