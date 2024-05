El llamamiento de los colegios a favor de la sostenibilidad: "Luchar contra el cambio climático"

La concienciación en materia de reciclaje y de sostenibilidad cada vez es mayor. Pero siempre queda trabajo por delante. COGERSA insiste en esta dirección con la población joven. Son los que van a guiar el futuro y los que van a tirar del carro. El proyecto 'Confint' agrupa a 16 centros educativos de Asturias en su segunda edición para impulsar proyectos de lucha contras el cambio climático. Los chavales diagnostican el entorno y eligen un tema cercano en el que ahondar en materia de reciclaje. Lo analizan, proponen soluciones y ejecutan el proyecto.

Proyectos como la recogida de material electrónico que ha impulsado el IES Doctor Fleming de Oviedo. Ya han conseguido mandar a reciclar 2500 kilos de chatarra electrónica. Mandos, cables, cargadores, ordenadores o teclados por ejemplo. También, en otro proyecto, se han encargado de cambiar cinco bolsas de plástico que les llevaran por una reutilizable. Elena Fernández, una de las alumnas del centro ovetense, sabe que los jóvenes tienen mucho que decir: "Es muy importante. La gente todavía no tiene mucha conciencia con reciclar. Y está bien hacer estas cosas para concienciar a los jóvenes".

Ese mensaje también lo traslada Manuel Velasco. Es alumno del colegio La Corolla, en Gijón. Tiene 12 años, una edad que no le impide tener claro lo que quiere: "Algún día vamos a ser adultos también. Y quiero decir a mis nietos que hay osos polares, no que los hubo. Quiero que los vean. Que sepan lo que son las especies de ahora. Que vivan en un lugar que sea bueno. El cambio climático es un hecho, está demostrado y hay que atacar contra él".

Diferencias de precios

En el colegio La Corolla también están desarrollando proyectos de sostenibilidad: "Hemos hecho un estudio para comparar los precios de los productos que son respetuosos con el medio ambiente y los que no, que son los que solemos comprar en grandes superficies. Hacer las cosas bien cuesta mucho más. Una persona que tiene pocos recursos o que no se puede permitir comprar estos productos respetuosos con el medio ambiente no puede hacerlo".

Un proyecto "con muchos valores"

Es la segunda edición de este programa, que sigue creciendo y que llevará a los ecodelegados que representan a Asturias a la fase nacional. Elena Fernández, jefa de Sostenibilidad de Cogersa, destaca la importancia de que sean los jóvenes los que tiren del carro: "Es un proyecto con muchos valores. Tienen que trabajar en equipo, aprender a negociar... Una vez que deciden el tema a tratar lo unen con otras iniciativas. Por ejemplo, realizan limpiezas de residuos y luego estudian cómo los micro plásticos impactan en los océanos".