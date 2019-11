¡No tieres nada!. La mar empieza aquí

Si pasea por Gijón y ve junto a una alcantarilla una pegatina de una tortuga, un cangrejo o un delfín, no se asuste. Es la nueva campaña para la concienciación ciudadana sobre efecto que generan las colillas y otros residuos que se arrojan a las alcantarillas. Acaban en el mar, y tienen un alto poder contaminante. El lema de la campaña es: "No tires nada. La mar empieza aquí". Una colilla contamina hasta 10 litros de agua y su efecto tarda 10 años en desaparecer, ya que contiene más de 7.000 sustancias químicas tóxicas, algunas de ellas cancerígenas para el ser humano. El principal problema viene derivado de que la mayoría de los filtros de las colillas están hechos de acetato de celulosa un termoplástico no biodegradable. 100 alcantarillas y sumideros de la ciudad, fundamentalmente de calles peatonales y zonas de ocio, llevarán unas inscripción con el lema de la campaña y una pegatina recordando a un animal que habita en el mar.

Ceniceros de regalo

La campaña se complementa con la distribución de 3.000 ceniceros de bolsillo, biodegradables, que invitarán a apagar el cigarillo y recoger la colilla, para posteriormente tirarla a una papelera. El concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, recuerda que lanzar la colilla a la alcantarilla es tan malo, ó peor, que tirarla al suelo. "Muchas veces jugamos a encestar la colilla en la alcantarilla, para apagarla en el agua. Y no nos damos cuenta del perjucio que estamos generando. Todas esas colillas acaban en el mar y tienen un alto poder contaminante. En el año 2017 se hizo un cálculo de los residuso que genera el tabaco al año en el mundo. Entre 340 y 680 millones kilos de residuos que se recogen todos los años, originados en el tabaco.