La odisea de los alumnos del colegio Montiana para llegar a clase

La situación es insostenible para los padres de los 24 alumnos del colegio Montiana de Gijón, adonde acuden cada día niños de Monteana, pero también de parroquias de la zona como San Andrés, Serín o Poago. Muchos de los estudiantes van a clase en autobús, a través del servicio del transporte escolar que gestiona el CTA (Consorcio de Transporte de Asturias).

Los padres, sin embargo, denuncian que las paradas están mal ubicadas y que los autobuses no tienen un horario prefijado para recoger a los alumnos en las paradas. Hay una familia, con tres niños, que se ve obligada a circular más de un kilómetro y medio a diario, para asistir a clase.

En otro caso, el de Tamara Robles, la distancia ronda los 700 metros. Tiene que cruzar, con su hija, una carretera general y esperar a que llegue el autobús. Si el coche llega antes, se quedan sin transporte escolar porque "no paran ni dos minutos, nos dice el conductor que es un lugar peligroso para estacionar", cuenta Tamara, que critica, en COPE, que "es una parada fijada por el CTA y es curioso que sea peligroso para un autobús y no para que una niña esté esperando".

Han pedido soluciones al Gobierno del Principado, pero no han obtenido respuesta: "No nos dan ninguna solución, no nos dan un porqué, nos contestan con evasivas y no dan la cara", ha explcado Tamara, que advierte de que "es una situación peligrosa para los niños y en ciertas ocasiones, se les priva del derecho que tienen al transporte".