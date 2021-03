“El drama de los pacientes Covid sigue siendo la soledad”

Para José Ramón Castañon, Capellán del Hospital Universitario Central de Asturias, los dos primeros meses fueron los peores. “ El miedo estaba latente, No había dialogo, ni acercamiento, no podíamos darles a los enfermos la atención que queríamos”. Ahora, un año después la situación ha cambiado, aunque no tanto. El miedo al virus sigue ahí. En los pasillos del hospital el ambiente es más distendido, pero todo se realiza con mucha precaución.

Lo peor sigue siendo la soledad de los enfermos con coronavirus. “Las visitas siguen prohibidas y nosotros podemos ver a pocos enfermos. Lo hacemos siempre desde la lejanía y con todas las medidas de prevención posibles”

El Capellán del HUCA ha compartido con nosotros, en Mediodía Cope Asturias, como es su trabajo hoy con los enfermos

