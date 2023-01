Jaime, médico eventual: "El cansancio es generalizado, pero me voy a quedar"

"Yo me quedaré en Asturias, aunque no sé qué contrato me va a llegar", aseguraba en COPE Jaime Madroñal, uno de los 200 médicos eventuales cuyo contrato finaliza este 31 de enero.

A partir del 1 de febrero sólo podrían seguir como interinos, pero hasta este lunes el Servicio de Salud del Principado no consiguió cerrar con los sindicatos el acuerdo para reorganizar el servicio. "Nos enteramos ayer", explica, "con mucha incertidumbre firmaremos contratos hoy, probablemente la mayoría".

Jaime, como el resto de sus compañeros, aún no tiene claro cómo será su trabajo a partir de ahora, pero su vocación puede más que el cansancio que acumula en los dos años que lleva como eventual en la Sanidad asturiana y en los que ha pasado por prácticamente todos los Centros de Salud del Área 3, la que tiene como cabecera Avilés, haciendo guardias o cubriendo bajas y vacantes.

Su experiencia es parecida a la que denuncian la mayoría de los médicos de Primaria. "El cansancio es generalizado, los recursos son insuficientes y la gestión ha sido, durante mucho tiempo, pésima", asegura.

Con el acuerdo alcanzado el lunes para reorganizar la Atención Primaria, espera que la situación mejore, aunque sigue reclamando "un mayor compromiso" de la administración. Un compromiso "para invertir, para que vengan profesionales y se queden los que están", asegura, recalcando que hay que mejorar las condiciones "no sólo de los médicos eventuales, también de los titulares y el resto de personal sanitario". Es la única manera de garantizar que se presta a los ciudadanos el servicio que se merecen.