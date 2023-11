La zona rural de Gijón, en jaque por la falta de internet: "No podemos ni pedir cita en el médico"

En pleno siglo XXI y en pleno desarrollo de cacareadas estrategias, planes y medidas para evitar la despoblación de la zona rural, no son pocos los habitantes del campo que no tienen un acceso a Internet de alta velocidad. Y no hace falta irse a los rincones más recónditos de Asturias... En Gijón, en las parroquias de la zona rural, siguen esperando por la fibra óptica prometida por el Principado.

"El gobierno regional se comprometió a que todos tuviésemos fibra óptica en diciembre de 2022", explica Bryan Calvo, portavoz de los vecinos de San Andrés de los Tacones, una de las zonas más afectadas por la brecha digital. Lamenta, resignado, que "es una promesa más incumplida por parte del Principado y ya estamos acostumbrados", pero advierte de que no es el camino "si lo que quieren es repoblar la zona rural".

En San Andrés de los Tacones, pero también en otras parroquias como Huerces o Fontaciera, es un auténtico suplicio enfrentarse a actividades cotidianas vinculadas a internet: "En el día a día, no podemos consultar los periódicos o escuchar la COPE... ¡Es que no carga la aplicación!", explica Bryan. También tienen complicado "pedir una cita para ir al Ayuntamiento o para ir al médico", asegura.

6G en el Campus de Viesques

En contraposición a la desconexión digital de la zona rural, el campus universitario de Gijón, en Viesques, ha presentado este viernes un proyecto para dotar, a todas las facultades, de una red privada de 5G privada de útlima generación, que podrán usar los grupos de investigación de la Universidad de Oviedo en experimentos de conectividad en el Campus de Gijón, para el desarrollo de líneas de investigación en 5G avanzado y 6G, nuevas aplicaciones y servicios, Internet de las cosas y transferencia de esta tecnología al sector industrial y empresarial.