El sorteo del Cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Gijón: este ha sido el número premiado

Presentación del cupón de la ONCE dedicado al Día Internacional de la Felicidad

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado, en la ciudad asturiana de Gijón, 350.000 euros. Ha sido gracias a 10 cupones premiados que ha despachado el vendedor Adán Domínguez. Ha explicado, en COPE Gijón, que está "muy contento" porque "trabajo todos los días en el mismo barrio y, concretamente, a las personas a las que les ha tocado, les hacía mucha falta".

Adán tiene su puesto de venta en la avenida de Galicia, frente al colegio público Santa Olaya. Y nunca había vendido un premio tan importante (35.000 euros al cupón). Además, ha recibido ya la visita de sus compradores habituales, que le han felicitado.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Son los que han caído en Gijón en el sorteo de este jueves, 20 de marzo, en el que los cupones conmemoraban el Día de la Felicidad.

Además, hay 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. En el sorteo de este jueves, la combinación ganadora ha sido la formada por el número 91607 y la serie 041. Puedes comprobar tu cupón en este enlace.

Otro premio en Gijón

El que ha repartido, este jueves, Adán Domínguez no ha sido el único premio que ha repartido la ONCE, en los últimos meses, en Gijón. El Cuponazo de la ONCE repartió, en diciembre de 2024, 10.880.000 euros entre nueve comunidades autónomas de España. La más agraciada fue Castilla y León, con más de 6 millones en Nava del Rey. En Gijón, cayeron 400.000 euros gracias a diez cupones despachados por la vendedora María Sonia Lenard, y premiados con 40.000 euros cada uno. El número agraciado en el sorteo fue, entonces, el 32514. La serie, 068.