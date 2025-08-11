El rejoneador Diego Ventura quiere superarse en la Feria Taurina de Gijón: “Tengo una ilusión tremenda”

Diego Ventura (Lisboa, 1982) es una figura indiscutible del rejoneo. Ha triunfado en las mejores plazas de toros de todo el mundo y llega a la Feria Taurina de Gijón con la intención de “superarme a mí mismo”, según ha explicado en COPE. El 14 de agosto estará en el coso de El Bibio con sus mejores caballos para ofrecer al público asturiano un espectáculo que remarque su grandeza. El cartel tendrá aires portugueses porque también estarán Rui Fernandes y João Ribeiro Telles que, además, trae sus toros a Gijón.

El rejoneador luso está ya prácticamente recuperado de la lesión sufrida en mayo en Montijo (Badajoz). “Me encuentro bastante bien y montando casi a diario”, ha señalado. Las ganas de Diego Ventura de regresar a El Bibio son inmensas. Es una plaza que conoce bien y en la que ya ha tenido oportunidad de triunfar. “Tengo una ilusión tremenda de estar en Gijón, una ciudad que me encanta y con un público maravilloso que me ha hecho disfrutar mucho”.

EFE / Borja Sánchez-Trillo El rejoneador Diego Ventura en su faena

Para ese reencuentro con la afición asturiana escogerá de su cuadra los “caballos estrella” y también alguno joven que están haciendo una temporada este año. “Quiero hacer bien las cosas y dar un buen espectáculo”, ha remarcado.

LA CLAVE DEL ÉXITO DE DIEGO VENTURA

El arte del rejoneo exige la difícil conjunción del caballo con el toro. Y Diego Ventura lo hace como nadie. Su espectáculo es único porque “intento que que cada tarde no sea igual a la otra y que cada día sea especial”, ha explicado. El objetivo que se marca cada vez que sale a una plaza de toros es que “el público tenga sensaciones que le hagan levantarse del asiento y emocionarse con las cosas que ve”. Esa meta es la que espera conseguir en Gijón el 14 de agosto. Además, ha invitado a todo el mundo a asistir a la corrida y considera una oportunidad "importante" que los más jóvenes tengan su primer contacto con la tauromaquia.