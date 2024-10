Regreso al horario de invierno: ¿cómo se retrasa la hora en el icónico reloj de La Escalerona de Gijón?

En la madrugada del sábado al domingo, cuando den las 3:00, los relojes se retrasarán una hora. España estrena, este 27 de octubre, el horario de invierno. No son pocas las dudas que genera este momento que se repite dos veces al año: ¿Hay que adelantar o retrasar los relojes? ¿Por qué se cambia la hora? ¿Sirve realmente para ahorrar energía?

La respuesta a esta última pregunta la ha dado, en COPE, el director de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN), Carlos García, que asegura que el ahorro es mínimo: "Ronda el 0,3%" porque los actuales sistemas de iluminación ya son eficientes. Hace 20 años, "el ahorro rondaba el 5% y los 300 millones de euros".

Más allá de la motivación, el origen del cambio horario se sitúa a comienzos del siglo XIX, cuando las Cortes de Cádiz aprobaron una medida similar, una adecuación estacional de las horas en mayo y octubre.

Instaurado de forma regular en 1974

Después, en la Primera Guerra Mundial, Alemania y Gran Bretaña tomaron esta decisión para ahorrar carbón. Y España lo instauró de forma regular en 1974 por la crisis del petróleo derivada de la guerra del Yom Kipur, con el objetivo de ajustar la actividad diaria a la luz solar y disminuir el consumo energético.

El caso es que, cada año, en primavera, adelantamos el reloj (de las 2:00 a las 3:00 horas) y en otoño, lo retrasamos (cuando dan las 3:00 vuelven a ser las 2:00 horas). Es un incordio actualizar el reloj de la cocina, la radio-despertador y los tradicionales relojes de muñeca analógicos. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido relajar la actividad: ya no hay que poner en hora el horno o el vídeo. Además, los teléfonos móviles y los relojes inteligentes se adaptan al horario de invierno y de verano automáticamente.

Pero, ¿qué pasa con los relojes icónicos de las ciudades? En Gijón, destacan el de la Casa Consistorial, el de la torre de la Universidad Laboral... y el de La Escalerona, en el paseo del Muro de la playa de San Lorenzo.

EFE/ J.L.Cereijido Inauguración de la restauración de la Universidad Laboral de Gijón, en 2007

El acceso monumental al principal arenal gijonés ha cumplido 90 años y, además de ser punto de encuentro para muchas personas, da (salvo avería) la hora con precisión milimétrica porque es un reloj que funciona "mediante impulsos magnéticos".

El reloj de La Escalerona de Gijón

Lo ha explicado, en COPE, el experto relojero David González, que regentó durante años la Joyería Masev de la plaza del Parchís. Debido, precisamente, a la cercanía de su negocio con La Escalerona, fue el encargado de coordinar las reparaciones del reloj en 2015 (tras estar inactivo durante más de un mes por una tormenta) y en 2016 (estuvo parado una semana).

COPE Gijón La Escalerona, en la playa de San Lorenzo de Gijón

Además, ha contado que "no obedece a lo que es un reloj de cuerda o mecánico normal" por lo que no hay operarios que se suban a mover las manecillas: "No es viable; primero, por la altura; y segundo, porque hay que tratarlo con mucho cuidado, porque funciona vía radio a través de una central que hay en Alemania".

Esa central, situada en la localidad germana de Mainflingen, es un reloj atómico con el que está sincronizado el de La Escalerona, de manera se actualiza de forma periódica y automática para garantizar su exactitud. Este domingo, a las 3:00 horas, se retrasará 'solo' hasta las 2:00.