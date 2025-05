La petición desesperada de un gijonés con paraplejia, atrapado en su casa porque el ascensor de su edificio no funciona desde el apagón

Más allá de las linternas o las velas de más que, el 28 de abril, todos compramos en los bazares para hacer frente al apagón y que guardamos en un cajón, no notamos consecuencias en nuestro día a día de aquel lunes. Al menos, la mayoría de las personas. Porque los vecinos de un edificio de Gijón, sí. Su ascensor se averió a causa del apagón y lleva sin funcionar desde entonces.

En el inmueble, ubicado en el número 8 de la calle Juan Alvargonzález, en el barrio de Pumarín, viven personas mayores, tres vecinos con movilidad reducida que utilizan silla de ruedas, y un caso especialmente llamativo: el de Miguel Ángel, un hombre de 76 años que sufre una paraplejia, y que no ha podido salir de casa en todo este tiempo, salvo una ocasión, para ir al médico, y con la ayuda de los bomberos.

Dani Mora (Ayuntamiento de Gijón) Bombero del Ayuntamiento de Gijón

Al parecer, la avería derivada del gran apagón no es ni fácil ni barata de solucionar. Está estropeada la pieza electrónica que controla el ascensor y, debido a su antigüedad, no tiene recambio; por lo que la sustitución afecta a más componentes y la factura sube hasta los 8.000 euros. El problema no es lo que cuesta, sino que no llega hasta finales de mayo.

"Desesperación" y una visita inesperada

Miguel Ángel vive en un tercer piso, junto a su mujer, y están "desesperados" por la situación y por las consecuencias que puede generar en la salud de este gijonés, que viene realizando rehabilitación para mejorar su movilidad entre el cuello y la cintura. Aquí es donde aparece Emilio. Un recuperador físico que fundó, hace años, la ONG Corazón Solidario por una Vida Digna.

Conoció la historia de Miguel Ángel a través del Diario El Comercio y no lo dudó. "Me impactó, me tocó el corazón", asegura, para añadir que "yo creo que estamos aquí para ayudarnos unos a otros, ser felices e intentar hacer felices a los demás; o, por lo menos, no dañarlos". Por eso, contactó con él para, "principalmente, acompañarle, que no esté solo, que es fundamental", explica.

Y, teniendo en cuenta su profesión, "recuperar un poco la movilidad, que esté atendido e intentar que no vaya para atrás" después de los avances que había conseguido. Y Emilio asegura que "Miguel Ángel está encantado", porque la situación no está siendo fácil: "Su mujer también está preocupada; porque se junta todo, son personas mayores y, en este caso, con esa discapacidad física, no pueden hacer algo tan cotidiano como salir a la calle".

Corazón Solidario por una vida digna

Emilio fundó la ONG 'Corazón Solidario por una Vida Digna' hace 14 años, para "aportar mi granito de arena", aunque sea desde "una posición humilde". Con su asociación, y la "ayuda de amigos". Así, atienden caso por caso cuando lo conocen, como ha pasado con Miguel Ángel y su ascensor.

"Cuando veo algo concreto, en función de las necesidades de la persona a la que queremos ayudar, contacto con un abogado, un psicólogo, un oftalmólogo o yo mismo, como ha sido con Miguel, si lo que necesitan es un recuperador físico".