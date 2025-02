Se jubila uno de los hombres clave en el "¡Véndovos Mareo!", la compra de la escuela de fútbol del Sporting por parte del Ayuntamiento de Gijón

El de la compra de Mareo y las marcas del Sporting fue "el mayor desembolso que ha realizado el consistorio en una sola operación" y el pago que más recuerda Marcelino Lamuño, tesorero del Ayuntamiento de Gijón desde 1997, y jubilado desde este 19 de febrero, coincidiendo con su 65 cumpleaños. A lo largo de estas casi tres décadas, ha gestionado el dinero público del consistorio, pero "todo ha cambiado mucho", desde que accedió al cargo -las cuentas se echaban en pesetas- hasta ahora.

RSG Escuela de Fútbol de Mareo

Deja el cargo tras haber dejado enfocado el plan de tesorería para el año 2025 y parte del 2026 y tras haber dedicado sus últimos días en activo a las despedidas de "muchos compañeros", aunque asume que "seguro que a alguno he dejado atrás". Ahora, jubilado, se propone "empezar a leer un montón de libros que tengo atrasados". Sin embargo, admite que "aún no me he dado cuenta de que me jubilo; tengo la sensación de que me voy de vacaciones".

"Termina una etapa"

"Siempre digo que el mejor día de las vacaciones es la tarde anterior a empezarlas; pues estoy así ahora; quizás dentro de un mes, cuando pase este estrés, me dé cuenta de que termina una etapa", cuenta.

Ayuntamiento de Gijón Edificio administrativo de la Antigua Pescadería, en Gijón

Una etapa que ha compartido, desde su despacho en la Antigua Pescadería Municipal, con tres alcaldesas y un alcalde (Vicente Álvarez Areces, Paz Fernández Felgueroso, Carmen Moriyón y Ana González). Con todos -asegura- ha trabajado "a gusto".

La compra de Mareo y las marcas del Sporting

De este tiempo recuerda, "tanto por la cuantía de la operación -2.025 millones de pesetas- como por el procedimiento", la compra de Mareo y las marcas del Sporting: "Fue todo simultáneo, estaba la Agencia Tributaria cobrando, la entidad financiera dando los cheques, y la alcaldesa (Paz Fernández Felgueroso) y el presidente del Sporting (Juan Arango) firmando la escritura", explica el responsable de los cheques, que -reconoce- eran "importantes".

EFE/ Alberto Morante Pleno del Ayuntamiento de Gijón que aprobó la compra de Mareo y las marcas del Sporting

"Teníamos que conjugar los intereses de la Agencia Tributaria; de los jugadores, que tenían demandado al club, y si no pagábamos en una fecha concreta, el club descendía de categoría; y de la propia junta directiva, que también tenía su idea".