Una joven italiana se muda a Asturias y lo que descubre en una investigación cambia su vida: "Hay una vinculación..."

Es un elemento tradicional de las montañas asturianas y su sonido te puede transportar a la zona rural; pero se ha convertido en arte. O lo ha convertido la artista italiana Mónica Mura, que utiliza los cencerros para ofrecer conciertos, dentro de su proyecto 'Ser Soníu', que ha desarrollado en 'ElPalacio, residencias artísticas y acción cultural' de Gijón.

Mura es de Cerdeña, aunque llegó hace dos décadas en España. Se afincó en Galicia, por lo que también se sentía muy vinculada a Asturias: "Es una tierra muy cercana; somos primos hermanos", dice, en referencia al dicho popular que pone de relieve las similitudes culturales y geográficas de ambas comunidades.

Galicia, Asturias y Cerdeña

Son muchos los elementos comunes entre las regiones cantábricas, pero hay uno (al menos) que comparten también con la Cerdeña natal de Mura: el cencerro. "El cencerro nace, en mi obra, hace cinco años", explica. Una muestra con los cencerros de Cerdeña que ve la luz a finales de 2020. Con ella, y a través de "la vinculación que da pie a la investigación, las mascaradas que hay aquí y allí, me pregunto si las tradiciones tienen que evolucionar o quedarse enquistadas".

Mónica Mura Cartel de 'Ser Soníu', de Mónica Mura

En su investigación, descubre que este elemento corre 'peligro de extinción' porque, en España, solo quedan media docena de cencerreros en activo: "No dan abasto porque tienen que cubrir su zona y exportar a otras localidades donde no los hay", explica Mura; que advierte de "la urgencia de ampliar, con trabajos de investigación de campo, el conocimiento sobre los objetos, entenderlos e intentar que no desaparezcan".

Ahí, en esa " necesidad de profundizar en la investigación sobre la creación de estos objetos que nos acompañan desde siempre", nacen sus conciertos: "Lo que hago es reapropiarme de este elemento sonoro y, como sarda que soy, los toco", ha explicado. Mura lo considera "un trabajo interdisciplinar que nace de investigaciones del presente y del pasado" y lo ha compartido en lugares emblemáticos como el Museo Casa Natal de Jovellanos.

La residencia en El palacio, "un lujo"

Con ello, para Mónica Mura haber estado en 'ElPalacio, residencias artísticas y acción cultural', ubicado en el Palacio de San Andrés de Cornellana, en el barrio gijonés de Contrueces, ha sido "un lujo". Con su residencia, "contaba con una ayuda y una financiación para poder profundizar" sobre los orígenes del cencerro asturiano.

"Evidentemente, es el primer año que se realizan estas residencias en Gijón, estamos aterrizando y amoldando aún algunos aspectos -asegura-, pero el planteamiento es muy interesante porque es un tiempo prudente -en su caso, una beca de cinco meses y fondos para parte de la producción de la obra-; y eso, actualmente, en las ayudas que se dan habitualmente es algo difícil, las residencias son más cortas y no suele dar tiempo a profundizar", ha explicado.

El programa de residencias artísticas, organizado y gestionado por la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, busca consolidarse como "un programa anual que responda a las expectativas y necesidades del sector artístico y que, a su vez, permita a la ciudadanía formar parte activa del hecho creativo".

Fundación Municipal de Cultura de Gijón Interior de 'ElPalacio. Residencias Artísticas y Acción Cultural', de Gijón

Para el Ayuntamiento gijonés, su puesta en marcha "supone avance, y un paso necesario, en las políticas de apoyo a la creación artística que, desde hace más de dos décadas y de manera continuada, viene desarrollando la Fundación Municipal de Cultura a través de sus diferentes líneas de financiación y programas de difusión".