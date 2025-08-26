El Hípico vuelve a Gijón, el plan perfecto para todos los públicos

El Concurso de Saltos Internacional de Gijón vuelve esta tarde al complejo deportivo de Las Mestas. Lo hace con su octogésima segunda edición, seis días de competición que reúnen a 90 jinetes y amazonas de 24 países, con un programa de 16 pruebas y 520.000 euros en premios repartidos en tres categorías. La organización espera la asistencia de más de 45.000 espectadores, consolidando al hípico como una de las grandes citas del verano gijonés.

Se trata de un evento con más de 80 años de historia que combina deporte, ocio y vida social, con un ambiente único que cada año atrae tanto a expertos como a quienes se acercan por primera vez.

Novedades

El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, ha contado en COPE Asturias que esta edición llega cargada de cambios pensados para mejorar la experiencia del público. “Se estrena una nueva grada en la curva norte, con 205 plazas adicionales tras el éxito del año pasado”, ha explicado.

El recinto suma además un village comercial más grande, con nuevas tiendas y puestos, y amplía la zona de restauración con más food trucks y propuestas gastronómicas. Las apuestas se digitalizan por completo, aunque se mantienen las ventanillas clásicas para quienes prefieran el sistema tradicional.

También se han mejorado los accesos y los espacios comunes, con asfaltado de zonas de paso, pintura de cabinas y la instalación de nuevos puntos de apuesta. “La gente pedía más agilidad y este año lo van a notar”, ha destacado Pañera

COPE Asturias Hípico de Gijón

Competición

En lo deportivo, la pista verde luce renovada. Se estrenan obstáculos diseñados por un carpintero gijonés y se recuperan algunos de los más emblemáticos de la historia del concurso. El nivel será altísimo: estarán en Gijón jinetes del top 100 mundial, incluido el campeón de la Copa del Mundo, gracias a la labor de captación realizada por el jinete gijonés Julio Arias, embajador del evento.

Pero más allá de los nombres propios, el gran atractivo sigue siendo la atmósfera única de Las Mestas. “La palabra que lo define es emoción. El público vibra con cada salto y eso no se vive en casi ningún otro circuito del mundo”, ha asegurado el concejal de Deportes.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Ayuntamiento de Gijón Hípico de Gijón

El hípico gijonés no es solo deporte de élite. Pañera recuerda que se trata de un evento popular, accesible a toda la ciudad: “Aquí cualquiera puede venir antes de las tres de la tarde y entrar gratis. Se puede apostar un par de euros, disfrutar del ambiente, tomar algo con amigos y vivir una semana única”.

Por eso insiste en que el Concurso de Saltos Internacional de Gijón es “el plan perfecto de esta semana, la gran cita deportiva y social del verano en la ciudad”.