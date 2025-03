Una heladería de Gijón innova con un sabor basado en uno de los platos más tradicionales de la gastronomía asturiana: "Me dicen que está muy bueno"

Para gustos, dicen, hay colores... o sabores, si hablamos de gastronomía y de los helados. Están los clásicos, que nunca fallan -de nata, fresa, chocolate y vainilla-; los que van innovando, con sabores de chocolatinas o galletas concretas; y los sabores que se ponen de moda, como el helado de stracciatella, a comienzos del siglo XX, o el de pistacho, ahora, que no falta en casi ninguna receta.

Pero, en materia de helados, hay un negocio ubicado en Gijón caracterizado por su innovación. Es la heladería Islandia, regentada en la actualidad por Iván Noval. Pero fue su tío el que ideó y comercializó los helados de fabada asturiana, sidra o queso Cabrales. Ahora, y en colaboración con el Pote Day que organiza la Taberna Asturiana, Iván ha creado el helado de pote asturiano.

"No falta la leche, la nata y el azúcar"

El pote es uno de los platos de cuchara más tradicionales del Principado. Similar a la fabada -comparte muchos de sus ingredientes-, pero con verdura. De hecho, en la receta de un buen pote no pueden faltar les fabes, el chorizo, la morcilla asturiana, el tocino y añade, respecto a la fabada, patata y berza.

"Este año, en el Pote Day, me pidieron hacer un helado de pote asturiano y dije... ¡Vamos a por ello!", ha explicado, en COPE, Iván Noval, que asegura que "me han dicho que está muy bueno, que entra como con un sabor más dulce y que te deja el sabor, atrás, a pote". Y es que, recuerda, que es un helado, "no deja de llevar leche, nata y azúcar". Añade que "no es el pote triturado, no tiene un sabor superfuerte, te queda el gusto". Quiere ponerlo a la venta en el inicio de la temporada de verano.

El sabor aún no creado

Preguntado por qué sabor le gustaría crear, Iván lo tiene claro: "Cualquier plato tradicional". Lamenta que "ahora se llevan cosas supermodernas y perdemos la esencia". Por eso, apuesta por "los platos auténticos y humildes que comían, antiguamente, los campesinos y los pescadores". El pote, desde luego, lo es.