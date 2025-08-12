Furor en la FIDMA por el stand de Coca-Cola: "No nos lo perdemos nunca"

La Feria Internacional de Muestras de Asturias continúa siendo uno de los grandes atractivos del verano asturiano, reuniendo a miles de visitantes que acuden a disfrutar de sus propuestas gastronómicas, comerciales, culturales o de ocio. Entre los puntos más concurridos se encuentra el stand de Coca-Cola, que este año presenta novedades como Fuze Tea, su nueva bebida de té helado con frutas y hierbas que ofrecen combinaciones únicas en cualquier momento.

A las puertas de la instalación, la cola de acceso es larga y constante. Familias, jóvenes y curiosos esperan su turno para conocer las sorpresas y promociones preparadas por la compañía. Entre ellos se encontraba Martín, un niño de 10 años de Gijón, acompañado por su madre Silvia. “Venimos todos los años, no nos la perdemos nunca”, comenta la madre, consumidora habitual de productos sin cafeína de la marca.

COPE Asturias Visitantes a la FIDMA haciendo cola para acceder al stan de Coca Cola

Desde Oviedo, Mireia se acercó para buscar su habitual Coca-Cola Zero Zero y descubrir nuevas opciones como Fuze Tea. “Siempre que puedo, vengo a la feria. Me encanta”, asegura mientras aguarda su turno.

También desde Langreo llegaron Noemí y José Manuel, quienes destacan que “un verano sin feria no es lo mismo”.

La cita atrae asimismo a visitantes de fuera de Asturias. Sara, procedente de Vitoria, visita la feria por primera vez y asegura que la experiencia le resulta “muy estimulante” y con “muchas cosas por ver”. Ella ha llegado acompañada de Manuel, que ha aprovechado su primer paso por la FIDMA para comprarse una camiseta del Sporting de Gijón y recoger un obsequio en el stand de Coca Cola.

COPE Asturias Inmaculada Rivas en el stand de Coca-Cola

La compañía también ofrece la posibilidad de descansar en el banco fabricado con botellas de plástico reciclada, como parte de su iniciativa "Mares Circulares".

EL MEJOR AMBIENTE

El clima, con temperaturas agradables y momentos nublados, acompaña la jornada, favoreciendo la asistencia. El stand de Coca-Cola no solo muestras sus nuevos productos y los ya consolidados, sino que también ofrece obsequios para los visitantes.

La terraza que Coca-Cola tiene en la Feria Internacional de Muestras con sus inigualables vistas son, además, el punto desde el que COPE Asturias emite su programación especial en la FIDMA.