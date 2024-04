Este es el mítico rockero que ofrecerá un gran concierto este verano en Gijón

Gijón se prepara para la visita, este verano, de Scorpions, una de las leyendas del rock más grandes de todos los tiempos. Estarán en el parque de los Hermanos Castro, el 21 de julio, en el marco del Tsunami Xixón, celebrando toda una carrera de éxitos y, en particular, el cuarenta aniversario de “Love At First Sting”, el disco que les catapultó a la fama mundial y al éxito a ambos lados del Atlántico.

Desde aquel disco (con su icónica portada), la banda ha protagonizado algunos de los momentos más grandes de la historia del heavy metal y no han dejado de cosechar éxitos a nivel mundial. Scorpions, desde entonces, se convirtió en una de las marcas del heavy metal más grandes de la historia.

Un clásico como telonero

La banda alemana ha anunciado al grupo que abrirá sus próximos shows en España. Se tratan de Phil Campbell & The Bastard Sons. El mítico ex guitarrista de Motörhead vuelve a España, esta vez con sus hijos, para interpretar su increíble show de repaso a temas de Motörhead y otros clásicos del rock and roll.

Así, Phil y Mikkey Dee, batería ahora de Scorpions, volverán a compartir backstage tras sus años juntos en Motörhead.