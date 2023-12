Carmen, voluntaria en Gijón tras quedarse viuda: "Me dio la vida cuando estaba hundida"

Cada 5 de diciembre, se celebra el Día Internacinoal del Voluntariado, con el objetivo, según la UNESCO, de que "las ONG y los voluntarios celebren sus logros, compartan sus valores y promuevan su labor entre sus comunidades". En COPE Asturias, hemos querido conocer la historia de Carmen. Vive en Gijón, tiene 82 años y decidió sumarse a las labores de voluntariado tras el fallecer su marido y su madre en algo menos de medio año.

Ahora está haciendo un paréntesis por un problema en la cadera que reduce su movilidad, pero ha contado en Herrera en COPE que "para mí, ser voluntaria, ha supuesto media vida; me daba una satisfacción tan grande... Yo estaba hundida y llegaba a casa muy contenta".

"Cuando me jubilé, después fallecieron mi marido y mi madre, y me vi muy perdida; porque soy muy activa, siempre lo he sido y me dije: tengo que buscar algo y me puse a buscar en Google", ha contado. Así encontró el programa de Voluntariado de Caixabank y comenzó a colaborar: "Eso me valió más que acudir al psiquiatra o tomar pastillas".

Desde entonces, ha organizado excursiones con niños, les ha visitado en el hospital de Cabueñes, ha acompañado a mayores en residencias -"íbamos a pasar la tarde con ellos, a tomar un chocolate o a bailar", cuenta-, ha trabajado con personas con Síndrome de Down y ha colaborado con el Banco de Alimentos de Asturias o el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias: "Todavía me mandaron ayer un WhatsApp para enviarme una foto de la última vez que colaboré con ellos en la Feria de Muestras, que fue el año pasado".

De momento, Carmen ha aparcado su voluntariado, pero espera recuperarlo pronto: "Ojalá pudiera hacer más, a ver si Dios me da suerte, pero de momento, la cosa va lenta". A sus 82 años,esta gijonesa ha dado toda una lección de vida y de solidaridad en la radio.