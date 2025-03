La advertencia de un médico de familia sobre el uso de la inteligencia artificial en la sanidad: “El gran dilema”

La inteligencia artificial forma parte, ya, de todos los ámbitos de la vida cotidiana... y también del sanitario. Por eso, unos 300 profesionales de toda España de la medicina de familia y la farmacia comunitaria abordan, durante este sábado, cómo les puede afectar en su labor diaria. La Universidad Laboral de Gijón acoge el VII Congreso SEMERGEN y SEFAC, con seminarios, talleres y mesas redondas en los que se abordarán, además de la IA, la necesaria mejora de la comunicación entre centro de salud y farmacia, o los nuevos tratamientos a pacientes con diabetes.

El doctor Rodrigo Aispuru es médico de familia; y ha defendido, en COPE, la utilidad de la inteligencia artificial como una "herramienta muy buena", aunque advierte que debe ser utilizada "de manera coherente y sensata".

¿Cómo puede ayudar la IA a un médico? Puede ser "una muy buena ayuda para tratar de que la jornada laboral sea más eficiente y más dedicada a la atención al paciente; en vez de tanta labor administrativa o burocrática", defiende el doctor Aispuru.

Pero no solo eso. También puede ser una muleta para hacer diagnósticos: "Puede haber patologías que, por mi trabajo, no vea de forma frecuente y le puedo decir a la inteligencia artificial que me ayude a interpretar ciertos signos o síntomas", explica el médico que pone este ejemplo: "Le puedo decir a ChatGPT que el paciente tiene tos, fatiga y se le hinchan los tobillos, y el chat me dirá que tiene una insuficiencia cardiaca".

Entonces, si la inteligencia artificial es capaz de hacer diagnósticos y de proponer tratamientos, ¿puede sustituir al médico? "Ese es el gran dilema que puede surgir", dice Aispuru, que lo zanja de forma contundente: "Nunca lo va a hacer, o es muy difícil que algún día lo llegue a hacer, porque es una herramienta que el médico utiliza, igual que una prueba, para acercarse a un diagnóstico".

De hecho, advierte de que, "igual que un médico tiene acceso a la inteligencia artificial, lo puede tener un paciente y hacerle las mismas preguntas"; lo que, según este médico de familia, supone "un desafío" porque "hemos pasado de tener al doctor Google a tener al doctor IA".