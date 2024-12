Una administración de lotería de Gijón se queda sin luz a unos días del Sorteo de Navidad: "Un caos"

Gijón busca, este 22 de diciembre, el octavo Gordo de su historia. Fue la primera ciudad en Asturias en conseguirlo, en 1885, y es en la que más veces ha caído el primer premio de la Lotería de Navidad en el Principado. Es, incluso, una de las más agraciadas en todo el país. Sin embargo, lleva una mala racha: los gijoneses no celebran desde 2012.

Este año, han invertido algo más de dinero: 115 euros. Casi seis décimos que ha consignado, por asturiano, Loterías y Apuestas del Estado. Muchos de esos décimos los ha vendido la administración número 6, en la calle Corrida; que ha tenido un percance importante en el momento más inoportuno: se ha quedado cinco horas sin luz por una avería en el cuadro eléctrico de un edificio cercano, ubicado en la calle Langreo.

COPE Asturias Celebración, durante la Lotería de Navidad 2023, en una administración de Oviedo

"Cualquier día es malo, pero en estas fechas, en vísperas del Sorteo de Navidad... ha sido un caos", ha explicado, en COPE, la responsable del despacho, Giovanna. Sin luz, "quedamos anulados, no podíamos hacer nada: ni podíamos buscar décimos, ni pagar premios, ni vender, ni cobrar porque no teníamos datáfono... todo se complicó".

17 millones de euros

El problema se solucionó cuando los operarios consiguieron arreglar y renovar el cuadro eléctrico y ahora espera que la mala suerte con el apagón se compense con la buena suerte en el sorteo del Teatro Real. "Ojalá", dice Giovanna, que nunca ha dado el Gordo de la Lotería, aunque sí repartió, a finales de 2023, 17 millones de euros en el sorteo de los Euromillones.

Europa Press Bolas de la Lotería de Navidad

Si hay suerte, el premio estará repartido porque, por su ubicación, "hemos vendido mucho a turistas de Gijón". Aunque visitantes o vecinos de la ciudad, todos comparten lo mismo: "El 13 es una de las terminaciones más demandadas; y, sobre todo, el 5 y el 7, que no me quedan desde principios de mes". Si no toca la lotería, que haya salud... y electricidad.