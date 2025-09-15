COPE
Podcasts
Gijón
Gijón

Entrevista a Ramón, ganadero de Fontaciera (Gijón), tras el milagroso nacimiento de uno de sus terneros

Ha explicado en COPE Gijón lo que sucedió con la vaca preñada y cómo se encuentra la pequeña ternera, llamada Milagros

Ternera
00:00
Descargar
COPE Gijón

Entrevista a Ramón, ganadero de Fontaciera (Gijón), tras el milagroso nacimiento de uno de sus terneros

Marcos Martín

Asturias - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE GIJÓN

COPE GIJÓN

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 15 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking