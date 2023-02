Víctor Camarasa: "Venir a Oviedo no es un paso atrás, es un paso adelante"

Víctor Camarasa ha experimentado las luces y las sombras del fútbol. Debutó joven en Primera División, jugó una final de la Copa del Rey, rindió a gran nivel en la Premier League y le costó ocho millones de euros a todo un Real Betis. Cuando Pellegrini le dio su confianza, prendado de su fútbol en Inglaterra, una lesión de rodilla le cambió la vida. Desde entonces, apenas cien minutos disputados en dos años. Ahora llega al Real Oviedo para jugar por primera vez en su carrera en Segunda División, con el objetivo de relanzar su carrera como futbolista. El nuevo futbolista azul habla en Deportes COPE Asturias de su carrera, cómo afrontó su calvario con las lesiones a nivel personal y este nuevo reto en Oviedo.

Cómo va tu desembarco en Oviedo. A veces los comienzos son complicados.

"No es que sea complicado, pero quieres centrarte en lo que importa que es el verde y el equipo. Ya tengo donde vivir. Es complicado encontrar piso (risas)".

Será alquiler, ¿no? Si me dices que compras piso tenemos noticia.

"He mirado pisos a la venta a ver si tenían alquiler, pero nada (risas). Me he traído al perro y las cosas me las trae gente de confianza que tengo en Sevilla".

Tus inicios. Empezaste en el Valencia y terminaste en el Levante.

"Empecé en el Valencia hasta División de Honor en Cracks, un filial de Valencia. En el último año de juvenil me firmó el Levante".

Aclaremos una cosa: no tienes nada que ver con Paco Camarasa, leyenda del Valencia.

"Nada que ver. De hecho, tengo una anécdota: cuando debuté en Primera con el Levante en la retransmisión de la tele decían que era el hijo de Paco Camarasa y mi padre, policía que nunca jugó a fútbol, se subía por las paredes".

¿Cómo es ese paso de juveniles y Segunda B a los focos de la Primera División?

"Fue todo muy rápido. Llegué al Levante en último año de juveniles. Debuté con el filial y al año siguiente estaba haciendo pretemporada con el primer equipo. Jugué seis partidos de liga además de la Copa del Rey. No te da tiempo a pensar, al final se trata de funcionar. Entras en el equipo y no lo piensas. Mucha gente te pregunta cómo se lleva, pero es darle normalidad. Cada uno es de una forma de ser y cada uno lo lleva como puede, pero lo más importante es vivirlo con normalidad".

Y llega el salto en tu carrera: el Alavés.

"Venía de descender con el Levante y me surge la opción de seguir en Primera. Estaban haciendo una plantilla con muy buenos jugadores: Marcos Llorente, Theo Hernández, Ibai Gómez... y llegamos a la final de Copa del Rey. Hicimos una gran temporada e hicimos una temporada increíble".

El Betis paga 8 millones de euros por ti. Y te cambia la vida.

"Sí, me cambia la vida. No podía ser más feliz, pero soy muy crítico conmigo mismo y la primera temporada no dije 'joder, qué bien he estado'. A nivel colectivo entramos en Europa y a nivel individual jugué mucho en la primera vuelta, no tanto en la segunda. Soy autocrítico y podía haber dado más. Estaba en todo un Betis".

¿Cómo se vive el fútbol en Sevilla? ¿Es tan intenso como parece?

"Hasta que no estás ahí no te das cuenta de cómo se vive. Es muy diferente a todo lo que vives en el fútbol. Es otro ambiente, otra forma de vivir. Todo el mundo te conoce, es otro nivel. Es Betis o Sevilla. Tanto para bien como para mal, porque si las cosas van mal tienes que ser fuerte. Es una afición muy exigente".

Y llega la Premier. Cardiff y Crystal Palace. ¿No te quedó otra o buscaste tú esa salida?

"Quería darle la vuelta a la situación, tenía esa espina clavada. No quería salir del Betis, de hecho me llaman a final de mercado de verano y me dicen que existe la opción de ir allí. Yo no quería ir, lo reconozco. Al final, hablando y poniendo todo sobre la mesa creíamos que era una buena opción. Y fue una buena decisión, no me arrepiento para nada".

Hablamos del Betis, pero la Premier es otro mundo también.

"No tiene nada que ver Cardiff con Sevilla. El clima, el club, nada. Pero era feliz porque jugaba, me sentí muy querido allí. Al año siguiente quería seguir en la Premier, en Inglaterra, pero por mala suerte o mala decisión me fui al Crystal Palace en uno de los mejores momentos de mi carrera. Soy autocrítico, pero yo entrenaba y me veía para jugar. Al menos darme la oportunidad. No jugué prácticamente, apenas un partido de Copa y otro partido contra el Tottenham cuando íbamos perdiendo 4-0. La gente en el club me preguntaba qué pasaba con el entrenador".

¿Tenías algún problema con él?

"No, la verdad que no. Ninguno a nivel personal, pero no creía en mí. Cosas del fútbol, a muchos jugadores les pasa".

Y después de una nueva cesión al Alavés, entramos en el terreno de las lesiones.

"Vuelvo al Betis y llega Pellegrini, que me había visto en Premier y tenía confianza en mí, pero no me dio tiempo. Me rompo la rodilla el 20 de agosto de 2020, en pretemporada".

Y te vuelve a cambiar la vida.

"Me cambia totalmente. La primera recuperación fue muy largo. Hay momentos complicados, como todas las lesiones largas. En cuanto a mi cabeza, creo que he sido fuerte en muchos momentos y en otros momentos

Cómo fue la recuperación de la primera lesión.

"Larga. No tenía prisa, quería recuperarme bien. Tuve momentos complicados, fases. En cuanto a mi cabeza he sido fuerte. Tuve bajones de días pero nunca de bajarme del barco. Tenía pareja y ella sí sabía de esos bajones que mucha gente no conocía, pero en ocasiones me escondía y ni ella se enteraba. Lo llevaba por dentro, no me gusta que mi gente me vea mal. Me recuperé y volví en pretemporada, pero caí lesionado del isquio cuando mejor estaba. Recuerdo un partido que iba a jugar de titular contra el Alavés después de un parón de selecciones, y esa noche lo pasé fatal. Dolor de estómago, vómitos... no dormí. Tuve que despertar al doctor de madrugada y estaba reventado al día siguiente. No pude jugar. Y a los tres días me lesioné del isquio".

Y luego llegó la segunda gran lesión: el rotuliano.

"Es lo que no me deja avanzar. Me operaron el cruzado y de esa primera operación estoy bien. El problema es que te hacen la plastia con el rotuliano y cuando pasó el tiempo me empezó a molestar el rotuliano. Llevo 100 minutos en dos años. Hice todo lo posible para no operarme, pero ahora no me arrepiento para nada. Le estoy muy agradecido a los doctores del Betis".

El Betis te apoyó mucho, ¿no? Incluso te renovaron.

El club me ayudío mucho. Me renovaron para que me recuperara con ellos. A mí me daban igual los contratos, yo quería recuperarme allí porque tienen grandes fisios y grandes instalaciones. El resto me daba igual".

Cómo vivías el día a día viendo a tus compañeros jugar y tú lesionado.

"Recuerdo de estar viendo los partidos y decir ‘no quiero estar aquí’. Te gusta porque es tu equipo, pero no quería estar. Pensaba que necesitaba estar ahí. Al principio aún, pero después de tanto tiempo quería estar ahí y hacer lo que más me gusta".

Cuál fue tu peor momento en esos dos años de lesiones.

"Cuando tengo que volver a operarme. No soy una persona que muestre sus sentimientos y llore, pero lo he hecho. Lloré cuando me dijeron que tenía que volver a operarme y muchos más momentos. Es jodido, es jodido. ¡Bah! Hay cosas más jodidas. Soy un privilegiado. Tengo todos los medios para recuperarme y ponerme bien, hay gente que no puede. Y ya no hablemos de problemas más graves en la vida. Al final uno es egoísta y, cuando es futbolista, quiere hacer lo que más le gusta".

Se abre una luz al final del túnel: Oviedo. ¿A qué hora te llaman el último día de mercado?

“Sobre las 8 de la tarde me llama mi representante. Me dice que existe la opción de venir para aquí. A las 10 o así hablo con el míster, le llamo yo. Me pidió que fuera sincero, si iba a estar implicado o no. Creo que tenía la imagen de que venía de Primera, del Betis. Fui muy claro y muy sincero con él. No te voy a vender cómo soy, me vas a ver. Soy una persona normal y vengo a ayudar. Quiero jugar al fútbol, hacer mejores a mis compañeros y que ellos me hagan mejor a mí".

¿Temiste que no llegara el fax a tiempo?

“No porque estaba firmando todo. A las 23:30 estaba firmando aún documentos. En esto tengo un poco de lío, pero al haber rescindido con el Betis creo que ya no importaba el tiempo...".

Ese para ti es un paso importante: desvincularte del Betis y firmar en propiedad por el Oviedo.

"Estoy súper agradecido al Betis por todo, pero también al Oviedo. Es difícil para un club apostar por ti por mucho que vengas del Betis o de un Primera. Llevo 100 minutos en dos años”.

Con Cervera sabes si vas a estar recuperado o no porque correr... vas a correr.

"(Risas) Lo sé, lo sé...".

Cervera y Pellegrini, al menos desde fuera, son dos mundos diferentes.

"He hecho dos entrenamientos... pero sí, la verdad que sí (risas). Es gracioso porque me decían el otro día: 'en los entrenamientos hay finalizaciones, pero lo que menos importa son las finalizaciones', así que imagínate. Estoy encantado de estar aquí, de correr y de lo que haga falta".

¿Has librado ya el miedo a meter la pierna, a disparar y demás?

“De la rodilla no me voy a lesionar, no me va a pasar nada. Los campos son más blandos, el tiempo diferente, necesito adaptación muscularmente. No estoy para jugar 90 minutos, soy sincero. ¿Me falta el ritmo? Sí, lo hablé con el míster ese día por teléfono y me dijo que no le preocupaba".

¿El domingo vas convocado?

“No lo sé hay que preguntarle al míster. De verdad que no lo sé".

Pero, ¿tú te ves para entrar ya en la convocatoria?

"Hombre, claro. Estoy entrenando y me veo".

La apuesta del Oviedo firmando a Manu Vallejo y a Víctor Camarasa es muy clara: el playoff. ¿Es posible?

"Claro que lo veo posible. Hasta que haya posibilidades, lo último que hay que hacer es perder la esperanza. Son cuatro partidos que los sacas adelante y te metes”.

Vienes de jugar con Fekir o Joaquín. ¿Qué equipo has visto en Oviedo?

“Es un equipo muy sólido defensivamente y es muy importante mantener la portería a cero. Si consigues eso, los goles vendrán y también los resultados".

Habrás leído o escuchado que bajar de Primera a Segunda es un pasó atrás para ti. ¿Qué respondes a eso?

“No es ningún paso atrás, es un paso adelante. Vengo de no jugar. Ni paso atrás ni nada”

Si asciendes, ¿te tatúas algo del Oviedo?

"¡Sí, eso lo tengo muy fácil! Ni sé los que tengo, pero algo me tatúo. Me tatué la Copa del Rey y si ascendemos me hago otro tatuaje seguro".