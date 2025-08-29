Veljko Paunovic pide 'cambiar el chip' para lograr la permanencia: "Se terminó el sueño del ascenso, esto es Primera División"

David Carmo. "Es un jugador de un nivel muy alto. Su experiencia nos va a aportar mucho. Y más siendo un perfil zurdo, que hasta ahora no teníamos en esa posición. Mañana va a estar disponible. De inicio desde luego que no"

Balance de las dos primeras jornadas. "El equipo ha dado la cara. Ha demostrado que es capaz de jugar bien al futbol y de ser protagonista en casa, que es muy importante. Con este bagaje, tenemos que aplicarlo para hacernos fuertes en casa, protagonistas y que, junto a su afición, lo ponga muy difícil. Se acabo la resaca del ascenso. Ahora hay que agarrase con todo lo que tenemos a la permanencia en primera división. Hay que demostrarle a todo el mundo que cumplimos un sueño, pero que ahora tenemos otro objetivo. Tenemos que pelear después de 24 años, para no dejar pasar esta oportunidad. Tenemos que despertarnos del sueño del ascenso".

Falta de gol de delanteros. "Mañana es una oportunidad de que esto se acabe. Es el día que nosotros buscamos para aprovechar nuestras oportunidades y ser el equipo que pueda celebra su primera victoria en primera".

Real Sociedad. "Es un gran club. Un equipazo. Están pasando por el cambio, y lo están haciendo bien. Han sumado en los dos partidos. Mañana, con todos los respetos, vamos a pelear por lo nuestro".

Minimizar errores. "Es nuestro objetivo. Es importante estar bien colocado cuando perdemos el balón. Lo hacíamos muy bien en Segunda, pero Primera es otra cosa. En Primera los errores penalizan mucho más".

Ambiente vestuario. "Todo el mundo esta con ganas de que llegue el partido. Con optimismo. Hay buen ambiente. Cuando se acerca el partido, todo el mundo está más enchufado".

Borja Sánchez. "Es un magnifico muchacho. Es un gran profesional. Estamos muy agradecidos por su comportamiento. Oe deseamos todo lo mejor. Seguro que le va a ir bien, porque es un gran chico. Ahora, tenemos que enfocarnos en el grupo que tenemos. Empezar a competir con la gente que va a estar aquí todo el año".