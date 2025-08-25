Tomás Guasch, en COPE Asturias tras el Real Oviedo - Real Madrid: "El ambiente fue de partido de Champions"

Tomás Guasch comentó para Tiempo de Juego el debut del Real Oviedo en el Carlos Tartiere ante el Real Madrid. En el capítulo de este lunes contó en Deportes COPE Asturias las sensaciones que tuvo al ver de nuevo a los carbayones en la élite. "Me hace ilusión. Sabia lo que iba a haber en ese estadio. El calendario parece que lo ha hecho uno del Sporting con el Villarreal y el Madrid, pero se ve que hay ilusión y hay buen trabajo".

El hambre, la ilusión del oviedismo se sintió también en la retransmisión de Tiempo de Juego y la explicaba Guasch en Deportes COPE Asturias. "Es que 24 años son muchos años. El himno de Asturias es el otro himno de España. Se oye en Canarias o en Cádiz y se siente propio. El ambiente fue de un partido de Champions, chato".

A la hora de pronosticar sobre la salvación, Guasch ve al Oviedo con opciones serias de mantenerse. "No creo que el Oviedo tenga que tener complejos. Estarán en ese grupo de siete u ocho que sufrirán, pero del 13º para abajo está todo muy parecido. El Girona o se levante o se mete en un lío. El Getafe va con 13 tíos a Vigo con un entrenador estupendo y fichando bien, pero 0-2", opina Tomás Guasch.