COPE
Podcasts
Deportes COPE Asturias
Deportes COPE Asturias

REAL OVIEDO - REAL MADRID

Tomás Guasch, en COPE Asturias tras el Real Oviedo - Real Madrid: "El ambiente fue de partido de Champions"

La opinión del comentarista de Tiempo de Juego tras el debut del Real Oviedo en el Carlos Tartiere frente al Real Madrid de Xabi Alonso. Da su pronóstico sobre la permanencia del Oviedo.

Tomás Guasch ve brotes verdes
00:00
Descargar
COPE Asturias

Tomás Guasch en COPE Asturias tras el Real Oviedo - Real Madrid

Pablo Acebo

Asturias - Publicado el

1 min lectura

Tomás Guasch comentó para Tiempo de Juego el debut del Real Oviedo en el Carlos Tartiere ante el Real Madrid. En el capítulo de este lunes contó en Deportes COPE Asturias las sensaciones que tuvo al ver de nuevo a los carbayones en la élite. "Me hace ilusión. Sabia lo que iba a haber en ese estadio. El calendario parece que lo ha hecho uno del Sporting con el Villarreal y el Madrid, pero se ve que hay ilusión y hay buen trabajo".

El hambre, la ilusión del oviedismo se sintió también en la retransmisión de Tiempo de Juego y la explicaba Guasch en Deportes COPE Asturias. "Es que 24 años son muchos años. El himno de Asturias es el otro himno de España. Se oye en Canarias o en Cádiz y se siente propio. El ambiente fue de un partido de Champions, chato".

A la hora de pronosticar sobre la salvación, Guasch ve al Oviedo con opciones serias de mantenerse. "No creo que el Oviedo tenga que tener complejos. Estarán en ese grupo de siete u ocho que sufrirán, pero del 13º para abajo está todo muy parecido. El Girona o se levante o se mete en un lío. El Getafe va con 13 tíos a Vigo con un entrenador estupendo y fichando bien, pero 0-2", opina Tomás Guasch.

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00H | 25 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking