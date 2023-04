'Tiempo de Opinión rojiblanco' en #DCA: el Sporting respira y MAR se refuerza

Tras la victoria del Sporting frente al Granada (1-0) los rojiblancos respiran. Con seis puntos de ventaja sobre el descenso, el equipo de Miguel Ángel Ramírez, gran vencedor de la jornada, aleja los fantasmas del descenso. Hablamos con Marcos Martín (COPE Gijón) y Jota Rodríguez (Diario AS) en el 'Tiempo de Opinión rojiblanco' en Deportes COPE Asturias.

Marcos Martín:

“El Sporting se ha quitado un peso de encima, también por las sensaciones. Hace tres jornadas veías que el Sporting no era capaz de ganar a nadie y que apretaba la Ponfe”.

“Si el Granada hubiese metido alguna el punto de ver las cosas sería diferente. El Sporting ha pegado un cambio. No sé si la próxima temporada volverá a su apuesta o mantendrá este estilo. Más allá de actitud, hay un nombre clave y no quiero mencionarlo demasiado porque rápidamente elevamos a los altares a jugadores. El equilibro que ha dado Varane ha facilitado que el equipo no sea la verbena de las jornadas anteriores. Si encima le pones al lado a un buen Pedro Díaz”.

“Un buen entrenador debería saber adaptarse y no ser inflexible. Por lo que sabemos de Ramírez está no es su forma de jugar. También está claro que con lo que él planteaba no daba”.

Jota Rodríguez:

“Lo veo claro. El panorama era muy negro hace un par de semanas. Se dieron todas las circunstancias. Los resultados de los rivales ayudan y que el Sporting haya cumplido con su cometido. Lo más importante es la victoria. El Sporting ha tomado un respiro enorme. Digo honestamente que la Ponferradina va a ser incapaz de salir de ahí. El Sporting cogió un respiro enorme. El triunfo es casi vital, si no es definitivo”.

“Hay un cambio de actitud importante en los futbolistas. Por encima del técnico. El Sporting ayer era una víctima. Jugabas contra el mejor ataque de la categoría que llevaba diez jornadas sin perder. Pero el Sporting le plantó cara. Destaco la primera parte. Se consiguió tener al Granada lejos de la portería de Cuéllar. La segunda ya es distinto, porque el Granada tuvo ocasiones”.

“Valoro que Ramírez haya demostrado que se adapta a la situación pero esta no era la idea que había trasladado desde un principio”.