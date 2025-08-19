'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: El estreno
El Sporting consiguió los tres puntos en el debut ante el Córdoba en El Molinón ante casi 25.000 espectadores. Con Andrés Maese, Tati Alcalde y Gonzalo Llano.
Debut, remontada y tres puntos. El Sporting de Gijón comenzó la temporada dando una alegría a su afición tras vencer al Códrdoba CF (2-1) con los goles de César Gelabert y Jonathan Dubasin. El Molinón registró la mejor entrada en un partido entre semana con más de 24.800 espectadores.
En el estreno de 'El Tertulión del Sporting' esta tenporada en Deportes COPE Asturias hablamos de los ecos que deja el partido de los rojiblancos. El estilo de juego de Garitano, la actuación de los fichajes o el ambiente en El Molinón.
No te pierdas un nuevo capítulo de 'El Tertulión del Sporting' en COPE, con Andrés Maese (El Comercio), Tati Alcalde (exjugador del Real Sporting) y Gonzalo Llano (presidente del Veriña CF).