'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: El estreno

Debut, remontada y tres puntos. El Sporting de Gijón comenzó la temporada dando una alegría a su afición tras vencer al Códrdoba CF (2-1) con los goles de César Gelabert y Jonathan Dubasin. El Molinón registró la mejor entrada en un partido entre semana con más de 24.800 espectadores.

