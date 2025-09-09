'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: Los ecos de la derrota en Riazor y el debate sobre el estilo de Garitano

El Real Sporting de Gijón encajó su primera derrota de la temporada 2025/26 en Riazor frente al Deportivo de la Coruña, en un partido que vuelve a alimentar el debate sobre la propuesta de juego de Asier Garitano y el fondo de armario del equipo.

'el tertulión del sporting', en cope asturias

En el capítulo de este martes de 'El Tertulión del Sporting', en Deportes COPE Asturias, hablamos sobre el estilo de juego del técnico vasco y de la plantilla confeccionada por la dirección deportiva. ¿Puede ser más ofensivo el Sporting? ¿Tiene plantilla el equipo rojiblanco para aspirar al ascenso?

No te pierdas 'El Tertulión del Sporting' en Deportes COPE Asturias desde La Cañada Real Molinón con Berna Alonso, Andrés Menéndez (La Nueva España) y Pablo Busto (entrenador).