'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: El crédito de Orlegi y las expectativas de la temporada

Semana intensa en el Real Sporting de Gijón. Tras la victoria en Ceuta, El Molinón espera. Este viernes (21:30 horas) visita la Cultural Leonesa en un encuentro para el que ya hay vendidas más de 3.000 entradas.

Además, es noticia en el Sporting el crédito de 11 millones de euros que el Grupo Orlegi prestará al club rojiblanco y que tendrá que ser aprobado el próximo 26 de septiembre en Junta Extraordinaria, así como los últimos días del mercado de fichajes que se cierra en la medianoche del próximo lunes 1 de septiembre.

'el tertulión del sporting', en cope asturias

En el capítulo de este martes de 'El Tertulión del Sporting' en Deportes COPE Asturias, debatimos acerca de las expectativas de la nueva temporada en vista del arranque liguero, con el estilo de juego de Garitano y el nivel de la plantilla en el foco.

No te pierdas el primer episodio de la temporada desde La Cañada Real Molinón de 'El Tertulión del Sporting' con Ángel Cabranes (La Nueva España), Dani Souto (La Voz de Asturias) y Víctor Holguera (coordinador del CD Arenal).