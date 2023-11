'El Tertulión del Sporting', en COPE Asturias: Candidatos al ascenso

La extraordinaria trayectoria del Real Sporting de Gijón en este inicio de temporada ha hecho que la afición del conjunto rojiblanco se ilusione con el ascenso a Primera División.

Incluso dentro del vestuario ya hay futbolistas que hablan abiertamente de ser candidatos al ascenso. Nacho Méndez reconoció este martes ante los medios de comunicación que podrían ser uno de los equipos que opten al ascenso si mantienen la línea actual.

???? Nacho Méndez ve al @RealSporting candidato al ascenso: "¿Por qué no? No tenemos miedo a nadie"



?? "No sé si habrá equipos mejores, pero quien se enfrente a nosotros va a tener que hacer muchas cosas bien para ganarnos"



Las declaraciones ?? https://t.co/95tMoXIYKD