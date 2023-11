Nacho Méndez ve al Sporting candidato al ascenso: "¿Por qué no? No tenemos miedo a nadie"

El Real Sporting de Gijón vive uno de los momentos más dulces de los últimos años. El equipo que dirige Miguel Ángel Ramírez suma cuatro partidos sin perder y tres triunfos consecutivos que le han disparado hasta la segunda plaza, en puesto de ascenso directo a Primera División.

Regreso al trabajo en Mareo y rueda de prensa de Nacho Méndez

Los rojiblancos han regresado a los entrenamientos en la Escuela de Fútbol de Mareo preparando el choque de este sábado (21:00 horas) en El Molinón frente a la SD Amorebieta.

Tras la sesión, Nacho Méndez ha comparecido en sala de prensa ante los medios de comunicación para repasar el buen momento del Sporting. El canterano está siendo uno de los más destacados en este primer tercio de temporada.

Recuerdo a Zarfino. "Aprovecho para mandarle un abrazo. Sabemos que ha salido todo bien y esperamos tenerle de vuelta pronto con nosotros. Es un tío muy importante para nosotros en el vestuario y esperemos que esté de vuelta pronto".

Buen momento. "Nada nos tiene que distraer del día a día. Gran parte de lo que estamos consiguiendo es por eso. No hemos prestado atención a la negatividad alrededor del equipo en pretemporada y al inicio de temporada. Nunca ha afectado al grupo y en esa línea tenemos que seguir. Ahora no nos puede afectar lo contrario. Llevamos un tercio y quedan dos, pero estamos en el camino bueno".

Sporting más ilusionante. "Sí, los datos así lo reflejan. Desde que estoy en el primer equipo debe ser el mejor arranque que hemos tenido. Si estamos ahí es por los méritos que hemos hecho y lo fiable que somos. Tenemos una plantilla amplia y competitiva y el míster está consiguiendo que todos conozcamos nuestro rol y lo desempeñemos a gran nivel".

Candidatos al ascenso. ¿Por qué no? Sabemos la exigencia de este club, somos plenamente conscientes. Estamos haciendo las cosas bien, pero no podemos desviarnos del día a día. Hay que seguir respetando a todos los rivales, el primero el Amorebieta. Hay que tomarse todos los partidos como el Espanyol o Zaragoza. Veremos como respondemos a los momentos difíciles, que vendrán. A final de temporada Dios dirá, para nosotros es un sueño mantener la posición que tenemos. Mientras tanto, disfrutemos del buen momento del equipo".

Mes clave por el calendario. "Vamos a intentar ganar al Amorebieta. Pensar más allá nos desviaría el foco de atención de lo que nos ha hecho fuertes: tomarnos cada partido como una final. Tenemos que estar al 100% cada fin de semana. Mirar la tabla no es positivo ni nos va a ayudar. Nuestra posición es una motivación para el resto de equipos y será un reto para los rivales ganar en El Molinón, donde no ha ganado nadie. Estamos bien, creyendo en lo que hacemos. Somos sólidos y competitivos y no hay nada que no me haga pensar que seguirá siendo así en el futuro".

Forma de jugar de los rivales ante el Sporting. "A los rivales les puede condicionar su forma de jugar contra nosotros viendo dónde estamos en la clasificación. Ahí estará nuestra capacidad para solventar eso. El Molinón empieza a condicionar a los rivales: el ambiente que se vive y lo que empuja la gente. Queremos seguir regalándole a la gente esos partidos y regalárnoslo a nosotros".

¿Hay equipos mejores que el Sporting? "Veo plantillas muy potentes, largas y competitivas. La categoría la conocemos y es muy igualada. Soy bastante optimista con lo que veo en el día a día. No sé si habrá equipos mejores, pero los equipos que se enfrenten a nosotros van a tener que hacer muchas cosas bien para ganarnos. No tenemos miedo a nadie, sí respeto. Mis compañeros son los mejores de la categoría y mi entrenador es el mejor de la categoría. Con ellos al fin del mundo".

Buen rendimiento defensivo y ofensivo. "Cuantas más facetas del juego controles, más cerca vas a estar de ganar. Es importante ser fiable, pero si no marcas no ganas partidos. La racha de Campuzano, los goles de Gaspi en segunda línea... Luego los centrales son nivel top en la categoría. El equipo está comprometido con el plan de partido y a partir de ahí podemos hacer cosas bonitas".

ESCUCHA LA RUEDA DE PRENSA COMPLETA AQUÍ