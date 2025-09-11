opinión cope asturias
'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: Fin al parón de selecciones y vuelve LaLiga... ¡contra Bordalás!
El Real Oviedo regresa a la competición en LaLiga EA Sporting después de la pausa internacional visitando al Getafe de Bordalás, que se estrena en el Coliseum. Con Sergio Fernández, Fernando Menéndez y José Luis Salinas.
Pablo Acebo
Asturias - Publicado el
1 min lectura
"El Gobierno es absurdo por imposible, pero eso sí, su sanchidad y su mujer, la imputada, que se van al cine"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h