'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias: Fin al parón de selecciones y vuelve LaLiga... ¡contra Bordalás!

El Real Oviedo regresa a la competición en LaLiga EA Sporting después de la pausa internacional visitando al Getafe de Bordalás, que se estrena en el Coliseum. Con Sergio Fernández, Fernando Menéndez y José Luis Salinas.

'La Tertulia del Oviedo', en COPE Asturias

Pablo Acebo

