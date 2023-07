El Sporting da un paso más en su pretemporada mexicana

Continúa la línea ascendente en la pretemporada del Sporting. El conjunto rojiblanco disputó la segunda prueba de su pretemporada y empató ante el Atlas (1-1). En los penaltis, el equipo rojiblanco se ha llevado la Copa Bicentenario de Jalisco. El partido ganó en intensidad con respecto al encuentro ante Santos Laguna, y el Sporting respondió a la exigencia. Villalba y Gaspar volvieron a mostrarse activos, en un partido en el que Izquierdoz anotó el tanto a la salida de un córner y en el que Rubén Yáñez detuvo un penalti en la tanda.

La primera mitad tuvo una intensidad alta. Cercana a la de un partido casi de temporada, con un Atlas que viene en ritmo de competición y que exigió a los hombres de Ramírez. En la segunda parte el nivel se diluyó entre los cambios y los parones, pero el Sporting logró resistir también los envites del Atlas y superar una prueba más.

Esa subida de intensidad en la pretemporada la valora de manera positiva Miguel Ángel Ramírez: “En el partido hay dos partes muy distintas. La primera parte no ha sido un partido amistoso, ha sido un partido de verdad. Me ha recordado a esas noches de Copa Libertadores, con la gente apretando, con dos equipos intensos queriendo ganar... La segunda, un carrusel de cambios y se pierde un poco de rigor. Lo fuimos recuperando y al final del partido se volvió a abrir. Contento por el rendimiento y porque nos ha dado oportunidad de ver cosas y de avanzar en cosas que queremos corregir”. Durante esta primera mitad se sucedió alguna acción dura, que despertó cierta tensión en el partido: “Preferíamos eso a que fuera un partido amistoso relajado y en el que nos paseáramos. Ha habido incluso tensiones en acciones determinadas y eso lo prefiero mil veces. Nos prepara para la competición real. Otra cosa que no fuera eso es un trámite, pero no nos prepara”.

El Sporting supera las dos primeras pruebas de pretemporada: “Han sido buenas piedras de toque. Hoy el equipo titular de Atlas nos lleva a un nivel superior que el partido anterior. El partido anterior hubo más suplentes, más mezcla de jugadores. Hoy la primera parte han puesto lo mejor que tenían y nos ha ayudado a poder incrementar el nivel de dificultad. El primer partido nos ayudó a sumar minutos, a tener 45 minutos a un nivel decente, pero hoy hemos ido un pasito más”.

Uno de los nombres propios de estos partidos está siendo Fran Villalba. El mediapunta valenciano está demostrando lo que puede dar al Sporting: “Con Fran estamos muy contentos. Queríamos que hiciera pretemporada, conocerle... Él está muy contento y nosotros contentos con él. Nos puede dar muchas cosas. Nos da un salto de calidad en esa zona y él se está sintiendo importante y querido. Si somos capaces de hacerlo con él y con todos vamos a incrementar el nivel del equipo”.

De momento Cali Izquierdoz sigue jugando y acumulando minutos, aunque con el futuro abierto: “Cali está siendo ejemplar en todos los sentidos. Mientras esté aquí, durante el mercado o después, está comprometido. Quiere triunfar aquí. Mientras esté estamos comprometidos a ayudarle lo máximo. No sabemos cómo puede ir el mercado, no sabemos qué puede pasar con él. Estoy muy contento con su nivel de implicación y compromiso. A ver cómo va el mercado y a partir de ahí decidiremos”.