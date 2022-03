“Si el Sporting no gana tres partidos de aquí al final, claro que se merece descender”

Desde Murcia, Kike Mateo vive la situación del Sporting como un aficionado más. Dolido con la actual situación del equipo, trata de arrojar luz sobre la mala dinámica del conjunto de El Molinón, a cinco puntos del descenso de categoría. El que fuera mediapunta del cuadro gijonés analiza todos los asuntos alrededor del club.

“No creo que el Sporting descienda. En una categoría tan igualada como Segunda, si uno se despista un poco, siempre corre el riesgo de luchar por no bajar. A falta de once partidos, con cinco puntos de diferencia… Ganando tres partidos y sumando en dos más… la Real B tendría que ganar cinco o seis partidos. Eso lo veo muy complicado. La cosa es para estar un poco nervioso, pero el Sporting lo tiene en su mano. Si no tiene valor para hacer esto, no se merece seguir en Segunda División otro año más”, reconoce Kike Mateo.

El murciano admite que en el tramo final de la temporada, todos los equipos suman más, en especial los de la zona baja. “Hay equipos que aprietan en la segunda vuelta y suelen sumar más que en la primera vuelta. Si el Sporting no gana tres partidos, no se merece seguir en Segunda. Son los jugadores los que tienen que sacar las castañas del fuego y mandar tranquilidad a la entidad y a la afición. La cosa se está torciendo, pero veo más pesimismo del que realmente hay”, explica.

Respecto al cambio de técnico, Mateo expresa sus reservas acerca del revulsivo de Martí. “Yo creo que todo el mundo pensaba que, con el cambio de entrenador, el equipo iba a dar una vuelta de tuerca e iba a ganar un par de partidos y por lo menos iban a jugar a otra cosa. Eso no se ha visto. Creo que el equipo es una versión empeorada de David Gallego. Era un entrenador que conocía a la plantilla y era el hombre más indicado para acabar la temporada. No hubiera cambiado de entrenador”. Kike Mateo es contundente y asegura que “este cambio se ha hecho para quedar bien con la afición. Se han gastado el dinero en Jony cuando no está en forma, a Calavera, a Eric Ramírez… creo que han intentado engañar a la afición. Ahora toca salvar el año e intentar ascender el año que viene tomando decisiones drásticas; con un entrenador y fichajes para la categoría”.

Para el exfutbolista rojiblanco, uno de los mayores problemas no se encuentra en el banquillo. “Es que la plantilla no tiene nivel para luchar por subir a Primera. Hay 4 ó 5 futbolistas buenos, pero no son un equipo. Para ganar partidos, se necesitan jugadores que sepan de qué va esto. Es una categoría complicada. No hay jugadores de Segunda. Se necesitan varios jugadores de ese perfil. Además, hay falta de liderazgo. ES un equipo de mudos. Se ve por la televisión. Eso se nota mucho”, explica.

Además, no tiene claro que la figura del coach sea una solución. “Respeto mucho la psicología, pero creo que en el mundo del fútbol la psicología la tiene que trabajar uno. Creo que son excusas baratas y los jugadores tienen que reunirse entre ellos, decirse las cosas a la cara y hacer una Liga de 11 partidos donde toca ser de los mejores equipos de la categoría; dejarse de presión y de historias. No veo una situación tan mala. Es algo inesperado, pero el Sporting depende de sí mismo. Tiene dos partidos de ventaja respecto a un filial. Preocupa la dinámica. El nuevo entrenador no ha dado con la tecla”.

El Sporting tiene una nueva prueba en Leganés, un partido clave. “Si el entrenador no da con la tecla, hay que buscar a otro. Los entrenadores saben que tienen que conseguir resultados. Si pierde en Leganés, probablemente tenga un pie fuera del Sporting”, admite Mateo. Y el nombre que le gusta al exrojiblanco está en la boca de todo el mundo. “Abelardo es un tío que nunca debería haberse ido. La gente buena, de fútbol, tiene que estar en el Sporting. Debería estar ahí de cualquier cosa, de entrenador, de director deportivo… un tío que quiere al club como él y es un emblema, tiene que estar en el Sporting”.

Por último, Kike Mateo lanza un mensaje con contundencia, afectado por la situación del club. “Claro que me duele. No tengo que demostrar nada a nadie. Me duele ver a un equipo sin alma. El Sporting se ha caracterizado por tener alma, tener coraje, por luchar. Jugar en El Molinón es muy fácil. Es una afición que solamente te exige trabajar y darlo todo. Siempre que uno corra y lo dé todo, la gente te va a estar apoyando. Los jugadores tienen que darlo todo”, finaliza.