Seoane y el sueño de jugar junto a Santi Cazorla: "Era mi ídolo de pequeño"

El Real Oviedo volvió al trabajo tras su exhibición frente al Burgos CF y pensando ya en la visita al José Zorrilla este viernes (20:30 horas). Los azules dependen de sí mismos para entrar en playoff: si ganan entrarán entre los seis primeros.

Entrenamiento y rueda de prensa de Seoane

Antes de la sesión, Jaime Seoane compareció ante los medios de comunicación tras su gran partido frente al Burgos, en el que anotó un gol y dio una asistencia.





¿Mejor partido con el Oviedo? "Probablemente sí fue el que más he disfrutado. El dominio del equipo hace que disfrutes más. Pude ayudar al equipo y fue muy bonito ganar ante nuestra gente después de una dura derrota en el derbi".

¿Preparasteis algo diferente para el Burgos? "Somos tres mediocentros, no había mediapunta tan ofensivo como Paulino en el derbi y Dubasin en otros partidos. Yo no soy tan ofensivo, como Santi, eso hizo que pudiéramos tener algo más el balón. El trabajo entre semana fue como siempre".

Mensaje que envía el Oviedo. "Se está viendo el trabajo que llevamos haciendo con el mister. El vestuario está con mucha ambición de cara a esta temporada. Tenemos una ilusión muy grande".

De la suplencia a ser titular de nuevo. "El míster está haciendo buen trabajo con eso, está pendiente de todo el mundo y estamos todos muy metidos. Estamos muy comprometidos con el objetivo, eso hace que pensemos más en el nivel colectivo que no individual".

Jugar junto a Cazorla. "Para mí es un sueño jugar al lado de Cazorla, de pequeño era mi idolo. Lo valoro mucho ahora, pero cuando me retire y vea una foto con él va a ser inexplicable. Era mi idolo y es un sueño jugar con él".

Rol en el equipo. "Me dedico a trabajar al máximo y esforzarme al máximo en el día a día. Tengo ganas de aportar al máximo al equipo. Lo que puedo aportar es dar el máximo día a día e intentar mejorar".

Valladolid, rival directo. "Es un partido muy importante y muy difícil. Ir a jugar allí es jugar en campo de un aspirante al ascenso. En estos partidos vamos a tener que medir nuestro nivel y llegar a campos tan complicados y poner nuestro juego sobre el campo".

¿Qué necesita para su mejor versión? "No creo que dependa tanto de la posición. Como cualquier persona, encuentras tu mejor versión cuando estás bien contigo mismo. Todos los mediocentros son espectaculares, siempre estás bien rodeado, depende más de uno mismo tener un buen nivel".

Suplencia. "Lo he llevado con total naturalidad sabiendo la competitividad que hay en el equipo. Todos los jugadores de esta plantilla son capaces de ser titulares. No es la primera vez que soy suplente ni la última vez que lo seré. Tengo que dedicarme a darlo todo en el día a día, ya está".

Segundo gol ante el Burgos. "Lo trabajamos el día anterior en el entrenamiento y me salieron dos disparos al río (risas). Lo primero que me dijo Bretones tras el gol fue que el Tartiere no era El Requexón, que en el estadio si la metía".