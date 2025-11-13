La cartelera de Jaén se renueva con grandes estrenos para un fin de semana de cine

El programa Plano Corto de COPE Jaén, especializado en cine, ha repasado junto al crítico Ernesto Medina la cartelera para este fin de semana lluvioso, un escenario que ha calificado como ideal para visitar Multicines La Loma. Medina ha subrayado la variedad de la oferta actual, tanto de estrenos como de películas que permanecen en cartel.

El que no va al cine en Jaén este fin de semana a Multicines la Loma es porque no quiere" Ernesto Medina

Secuelas y comedias

Entre los estrenos más comerciales se encuentra ‘Ahora me ves 3’, que trae de vuelta a su reparto original en una nueva entrega de la saga de magos. También regresa la comedia española con ‘Todos los lados de la cama’, secuela de los éxitos de Emilio Martínez Lázaro que supone el debut en la dirección de Samanta López Esperanza veinte años después.

Drama, distopía y cine de autor

La oferta se diversifica con ‘La larga marcha’, una película distópica del director de ‘Los juegos del hambre’, Francis Lawrence, y con ‘Die My Love’, un thriller psicológico protagonizado por Jennifer Lawrence. Por otro lado, el proyecto Viridiana acoge el pase de ‘Siempre es invierno’, la nueva cinta del reconocido director David Trueba.

Las que no te puedes perder

Medina también ha insistido en recuperar películas que continúan en cartel, con una mención especial a ‘La Cena’, una comedia amarga sobre la posguerra. El crítico ha destacado su valor para “la educación histórica de nuestros jóvenes y que sepan lo que fue la dictadura y la represión”.

Finalmente, el experto ha lanzado una invitación a todos los espectadores para no dejar pasar la oportunidad de disfrutar de las películas en las salas, concluyendo con una afirmación contundente: “la película siempre mejor en pantalla grande”.